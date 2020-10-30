Единороссы и «Молодая гвардия» помогли приюту «Алькин дом» в подготовке к зиме. Фото: "Единая Россия"

Единороссы и молодогвардейцы передали 30 октября в приют для бездомных животных «Алькин дом» машину скальника и помогли разгрузить его на территории. Также активисты привезли 35 кг сухого корма.

Сотрудничество между «Единой Россией» и приютом началось в 2019 году, тогда он впервые стал участником акции «Лучший друг» из календаря «Партия добрых дел».

- Красноярское региональное отделение партии «Единая Россия» и сторонники партии с приютом для бездомных животных «Алькин дом» сотрудничают уже не первый год. За время нашего сотрудничества проводилась акция «Лучший друг». Мы помогаем приюту финансово, кормами. Сегодня молодогвардейцы помогают разгрузить «Камаз» скальника, который высыпают в вольеры. Во время дождей слишком большая территория заливается водой и скальник в этом деле очень поможет. «Алькин дом» благодарен нам, а мы рады помочь им в таких добрых делах», - подчеркнула член Совета сторонников «Единой России» Татьяна Усова.

Сейчас в приюте животные содержатся в деревянных вольерах, регулярно выгуливаются, получают двухразовое питание и лечение, обеспечены теплыми будками и круглосуточной охраной. В приюте собаки живут до того момента, пока для них не найдется любящий и заботливый хозяин. Об этом рассказала руководитель приюта «Алькин дом» Марина Мельниченк:

- В приюте «Алькин дом» живет 240 собак, в основном - это щенки. Щенки - самая слабая категория. Их бросают на улицах, их не берет отлов, забирают только их матерей, а щенки остаются на улице. Им холодно, голодно и их могут разорвать бродячие стаи взрослых собак. На сегодня у нас 62 малыша. Есть и большие собаки, собаки-инвалиды и старички. У нас есть долматинка Эля, которой уже 17-18 лет, по меркам собак - это очень много. Для нее мы собираем деньги на теплый приют. Территория, на которой размещен наш приют - частная. Хозяин сдает ее нам в аренду. При дождях у нас заливает вольеры. Мы уже раскидали три «Камаза» скальника, но, я думаю, этого не хватит. Скоро наступит зима, и наша задача сделать так, чтобы в будках у собак не было сырости, поэтому мы и засыпаем территорию сейчас.

Активисты «Молодой Гвардии», в свою очередь, призывают горожан не оставаться равнодушными к проблеме бездомных животных.

- На сегодняшний день ситуация с бездомными животными в нашем регионе стоит достаточно остро. «Молодая гвардия Единой России» старается по мере возможности приезжать и помогать братьям нашим меньшим. Мы активно участвуем в мероприятиях регионального отделения партии, стараемся приезжать сюда почаще. Сегодня мы оказываем помощь в подготовке приюта к зиме и призываем всех жителей нашего края не оставаться в стороне. В связи со сложной ситуацией из-за коронавируса люди стали меньше помогать приютам, поэтому мы призываем всех не оставаться в стороне и по мере возможности это делать, - призывает активист МГЕР Мария Романова.