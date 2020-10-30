Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 30 октября 2020 года: два антирекорда – по заболевшим и погибшим

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 30 октября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация по коронавирусу в Красноярске и крае. На 14 часов сегодня, 30 октября, официально зарегистрировано 26 152 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за минувшие сутки 292 случая заболевания. Накануне эта цифра была 288. При этом показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 909,35. Темп прироста за сутки – 1,1 %.

За сутки Красноярский край поднялся на одну позицию в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Край теперь на 8-м месте. Сегодня число выздоровевших уступает количеству инфицированных – 272 пациента выписано из стационаров, всего – 19 082. И новый антирекорд по летальным исходам – погибли 8 человек, а всего уже 661 человек.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещены в таблице Роспотребнадзора. Так, в Красноярске – 75 новых случаев, в Ачинске – 20, Шарыпово – 15, в Лесосибирске – 14, Мотыгинском и Балахтинском районах – по 13 новых заболевших.

Распределение по городам и районам края

Добавим показатели в закрытых городах – в Зеленогорске – 89 заболевших за сутки и 1189 всего, выздоровели только двое (всего 441). Количество летальных исходов не изменилось – всего 13. В Железногорске заболели 65 человек и всего 1676 случаев. Выздоровели 55, всего – 1062.

Вернемся к статистике по краю. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6 776 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 556. Снято с медицинского наблюдения 47 145, в том числе за последние сутки – 387. Проведено тестов на коронавирус всего 1 279 360, из них за последние сутки 17 372.

Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8 800 100 56 53.