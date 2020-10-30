Оформить больничный лист из-за коронавируса из дома в Красноярске 2020

Как оформить больничный из дома в Красноярске из-за коронавируса 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

У многих пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому, возникает вопрос: как оформить «больничный» в Красноярске если им запрещено куда-либо выходить?

29 октября во время «прямой линии» министр здравоохранения Красноярского края пояснил, что людям, находящимся на самоизоляции в течение двух недель, не нужно идти в поликлинику за больничным листом. Да и всем пациентам с симптомами ОРВИ не стоит рваться на личный прием, лучше вызвать участкового врача на дом.

- Если у человека установлена острая вирусная респираторная инфекция, в том числе коронавирусная, больничный лист при оказании помощи на дому лечащий врач может открыть до 14 дней, - сказал Борис Немик. – Всем, в том числе и по уходу за больным ребенком тоже. Гражданам, которые находятся на карантине по контакту с коронавирусным больным, в соответствии с постановлением Роспотребнадзора, больничный лист тоже открывается на 14 дней.

Вызов был, а врач пришел позже? Тогда больничный лист будет оформлен с момента вызова. Если же больничный лист открывается по Постановлению Роспотребнадзора, то его оформят с момента контакта.

Борис Маркович добавил, что при возникновении проблемы с открытием больничных листов, необходимо обратиться в медицинскую организацию прикрепления – в поликлинику. Если ситуация не разрешится, то звонить на горячую «линию» министерства здравоохранения либо в Фонд социального страхования, который как раз и контролирует правильность оформления «больничных».