Депутаты Красноярского горсовета согласовали трёхлетнюю муниципальную программу развития ЖКХ

Такой план действий обозначен в муниципальной программе на 2021 – 2023 годы. О содержании документа депутатам городского Совета рассказал заместитель главы города, руководитель департамента городского хозяйства Алексей Фоминых. Он выступил с докладом на постоянной комиссии по городскому хозяйству.

Фоминых рассказал, что на развитие отрасли ЖКХ в Красноярске на три года предполагается выделить более 11 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на модернизацию инженерной и дорожной инфраструктуры. В частности, уже запланированы мероприятия, направленные на увеличение пропускной способности автодорог, содержание дорожной сети, создание интеллектуальной системы организации дорожного движения.

С 2017 года Красноярск принимает участие в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За прошедшие четыре года отремонтирована 121 дорога общей протяжённостью почти 210 километров, проведена оптимизация транспортных потоков и ликвидированы места концентрации дорожно-транспортных происшествий на 76 объектах. А к 2024 году планируется привести в соответствие с нормативными требованиями 85 процентов дорог Красноярской агломерации. Пока же из 1200 километров автодорог примерно половина остаётся в неудовлетворительном состоянии. В основном это дороги, которые находятся в жилых микрорайонах. В планах также начало работ по обеспечению транспортной и пешеходной доступности к территории государственного национального парка «Красноярские Столбы».

Что касается инженерной инфраструктуры и модернизации жилого фонда, то, как отметил на заседании комиссии первый заместитель главы города Владислав Логинов, сейчас в Красноярске ресурсоснабжающие организации развернули в городе беспрецедентную по масштабам кампанию – в ремонт, модернизацию и строительство сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, электросетей вкладываются колоссальные средства. Кампания рассчитана не на один год, в ближайшей перспективе её реализация продолжится, это поможет решить проблему изношенности коммунальных сетей. Кроме того, в 2021 году в рамках работ по капитальному ремонту будут включены новые типы работ: усиление строительных конструкций, фундаментов и наружных стен, перекрытий в подвалах.

Будет продолжена работа в сфере обращения с отходами. Планируется, что в частном секторе города за счёт бюджетных средств увеличится число контейнерных площадок для сбора ТКО.

Есть планы и на реализацию программы «Комфортная городская среда» - в перечень объектов, которые будут благоустраиваться, входят, как и в прошлые годы, общественные пространства и дворы многоквартирных домов, списки определяют путём голосования сами жители.

В муниципальной программе развития ЖКХ также просчитаны расходы на содержание и модернизацию сетей уличного освещения, озеленение города.

Значительные средства на предстоящий трёхлетний период планируется выделить на приведение в нормативное состояние аварийных подпорных стенок. Список этих объектов уже сформировала межведомственная комиссия, в состав которой входят и депутаты городского Совета.

– Такое финансирование, которое предусматривает полный комплекс работ по аварийным подпорным стенкам, заложен в муниципальную программу впервые, - рассказал Алексей Фоминых. – Запланировано, что на эти работы будет потрачен 41 миллион рублей.

Многие мероприятия, включённые в программу, запланированы с ориентиром на празднование 400-летия Красноярска. Так, муниципалитет получит краевую субсидию в 48 миллионов рублей на устройство архитектурно-художественной подсветки в городе.

По итогам обсуждения постоянная комиссия горсовета рекомендовала администрации города утвердить программу в целом, но были у депутатов и свои предложения. Как отмечает председатель комиссии Андрей Козиков, муниципальная программа развития ЖКХ в Красноярске становится из года в год всё более объёмной.

– Всё больше средств мы направляем на правильное и современное содержание города, - прокомментировал результаты комиссии Андрей Козиков. – Не помню такого в последние годы, чтобы депутаты единогласно принимали на профильной комиссии муниципальную программу развития ЖКХ. Но все мои коллеги признаются, что департамент городского хозяйства реагирует на обращения красноярцев, отрабатывая конкретные вопросы и адреса. В этот раз комиссия согласилась с содержанием программы и озвучила и свои предложения. Акценты, которые делают депутаты, - это устройство эффективной ливневой канализации, содержание и ремонт дорог, модернизация сетей тепло-, водо-, электроснабжения, водоотведения, уборка города. Отдельно на комиссии затронули вопрос комфортности и эстетики остановок общественного транспорта, депутаты поручили департаменту провести инвентаризацию конечных остановок, проверить их на соответствие стандартам. Все поручения прошлого года были выполнены в полном объёме, поэтому не сомневаюсь – новые предложения также войдут в бюджет.