Контактный ребенок и что с этим делать: минздрав Красноярского края дает разъяснения родителям

Минздрав Красноярского края дает разъяснения родителям Фото: Мария ЛЕНЦ

Что делать родителям, если они вдруг понимаю, что их ребенок может заразиться коронавирусом или это уже произошло? Как показывает практика, дети легче переносят новую инфекцию, чем взрослые. И все же существует опасность последствий и для них. В министерстве здравоохранения Красноярского края составили памятку для родителей.

Ваш ребенок считается контактным в случае:

- если в вашей семье появился больной с подтвержденным диагнозом COVID-19;

- если ребенок посещает организованный коллектив (школу, детский сад, кружок, спортивную секцию), где COVID-19 подтвержден у воспитателя, учителя, ученика, тренера.

Сообщите об этом в регистратуру детской поликлиники по месту жительства или на горячую линию участковой поликлиники, либо на горячую линию министерства здравоохранения по телефону: 8-800-100-56-53. Оставьте номер телефона, по которому с вами можно связаться.

Нужно ли соблюдать режим самоизоляции

Да, нужно – нельзя выходить из дома и посещать школу, детский сад, кружки и спортивные секции. Ожидайте звонка от участкового педиатра.

Что делать, если у ребенка отсутствуют симптомы

Участковый педиатр будет наблюдать дистанционно (по телефону) в течение 14 дней:

- если ребенок проживает в семье с больным, отсчет идет с даты забора мазка у члена семьи, который оказался положительным;

- если контакт в организованном коллективе - с последнего дня посещения коллектива.

При отсутствии симптомов никакого лечения не требуется. Необходимо соблюдать меры личной гигиены и минимизировать контакт с больным членом семьи.

Будут ли брать мазок у ребенка

Если Роспотребнадзор рекомендует обследовать ребенка на коронавирус, то на 8-10 сутки приедет бригада для забора мазка. Родителей оповестят заранее. Результаты теста сообщит педиатр по телефону.

Если результат отрицательный, через 14 дней дистанционного наблюдения ребенка выпишут. Справку даст участковый педиатр, можно будет выходить из дома и посещать организованные мероприятия.

Если результат положительный, ребенка возьмет под наблюдение врач выездной бригады и назначит лечение.