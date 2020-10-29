Мода на красоту: зеленые истории РУСАЛа

За четыре года акции «Сиреневый день» в Красноярске высажено более 1000 кустов сирени. Фото: Мария ЛЕНЦ

Должен ли бизнес заниматься непрофильной деятельностью - озеленять и благоустраивать городские пространства?

Эти и другие вопросы журналисты обсудили с Еленой Южаковой - директором департамента по связям с общественностью и работе с региональными органами власти алюминиевого дивизиона РУСАЛа, депутатом красноярского Городского Совета в новом выпуске передачи «Экология 2.0» радио «Комсомольская правда» на 107,1 FM.

Экологических программ, связанных именно с озеленением, у компании много: у каждой – своя идея, свои участники и адресаты. Есть новые проекты, есть постоянные.

К примеру, экологическому празднику под названием «Сиреневый день», который РУСАЛ и «Комсомолка» делают вместе, исполнилось пять лет. Ежегодно компания вместе с единомышленниками, партнерами, жителями высаживает 250 кустов сирени в разных уголках Красноярска: дворах многоэтажек, школ, детских садов, больниц, библиотек, в скверах.

- В год 75-летию Великой Победы мы высадили сирень дважды. В мае - во дворах ветеранов, тружеников тыла и узников концлагерей. В сентябре – на улице Мужества в Центральном районе Красноярска и на улице 9 Мая в Советском, - рассказывает Елена Южакова. – Если посмотреть на наши аллеи с высоты полета дронов и соединить точки, то получится цифра 75. Именно сиренью встречали победителей в мае 1945. «Сиреневый день-2020» - наша дань уважения старшему поколению, не только экологическая, но и просветительская акция, - пример сохранения памяти.

Все экологические проекты РУСАЛа объединяет принципиальный момент – не просто высадить деревья, а обеспечить уход за ними.

Если, к примеру, к нам обращаются управляющая компания или жители, с просьбой об озеленении, то мы всегда обсуждаем, кто и как будет потом ухаживать за аллеями, - уточняет Елена. – Уход - необходимое условие и для больших проектов. Расскажу на примере нашего нового проекта «Под зеленым крылом». Это самая масштабная программа по восстановлению леса за последние годы и первый опыт в России такой добровольной инициативы в области поглощения парниковых газов. Целый миллион деревьев высажен в Красноярском крае и Иркутской области. Принципиальный момент этой стратегической программы в том, что РУСАЛ берет на себя обязательства в течение пяти лет финансировать уход: за сеянцами тщательно следят лесники и аграрии.

Обязательства компания выполняет. 500 000 сеянцев сосны, высаженных прошлых летом в Дзержинском районе края, напомним, он сильно пострадал от пожара в 2017 году, постоянно на контроле у специалистов: от прополки до замены засохших на новые.

У проекта «Под зеленым крылом» - много форм, не только высадка деревьев. В этом году компания обеспечила охрану более полумиллиона гектаров тайги на севере края: РУСАЛ помог краевому Лесопожарному центру техникой и снаряжением.

Финансирует компания и общественные экоиниативы. Уже несколько лет РУСАЛ проводит в регионах присутствия грантовый конкурс «Зеленая волна». Очень классный, по мнению «Комсомолки». Победители получают деньги на реализацию проектов в номинациях «Озеленение и благоустройства» и «Экоинициатива», - то есть озеленяем, просвещаем, исследуем, учим экологическому поведению.

- Мы оцениваем и саму идею, и место, где она будет реализована. Очень интересные идеи в этом году у двух красноярских школ. Они вошли в число победителей, - уточнила Елена Южакова.

А еще среди победителей – библиотека-музей В.П. Астафьева в Овсянке, здесь будет благоустроен Литературный сквер – с читальным залом на свежем воздухе, детской площадкой и сценой для проведения культурных мероприятий.

И таких уютных мест становится все больше. Заинтересовались? Как можно придумать и сделать? Посмотрите зеленый сквер около детского кинотеатра «Мечта», он сделан как раз благодаря «Зеленой волне».

Примечательно, что проекты развиваются и дополняют друг друга, формируют тенденции. Красноярск меняется, это видно. Он становится красивым, современным, стильным, если хотите. И это – в дополнение к большим общественным пространствам, созданным при финансовой поддержке РУСАЛа - скверу Сурикова, площади Революции, Историческому кварталу. Преображение знаковых пространств Красноярска, напомним, началось по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаска.

И такие новые пространства не только создают уют. Они диктуют новую моду… Речь и об архитектурных решениях, и о ландшафтных. Говорят, горожане даже просят «карты» клумб – настолько необычно все придумано, подобраны растения и цветы:

- Да, это правда. Всем очень понравилась клумба в обновленном сквере Сурикова. Такая получается, своего рода, история экологического просвещения.

В экологической стратегии РУСАЛа, напрямую несвязанной с производственной деятельностью, крупных экопроектов много, они разные по существу, но цель общая – сберечь леса, приумножить наши «легкие», сделать города зелеными, яркими, комфортными.

По словам Елены Южаковой только совместными усилиями можно решить эту задачу:

- Я благодарю всех, кто активно участвует в наших экологических проектах, и приглашаю желающих присоединиться!

Эфир полностью можно послушать здесь.