Осторожно! Линии электропередачи

Ширина этого участка с каждой стороны составляет:

- для ЛЭП 220 кВ — 25 метров,

- для ЛЭП 500 кВ — 30 метров.

НАРУШЕНИЕ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН ЛЭП МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АВАРИЯМ И ПОРОЙ ДАЖЕ ТРАГЕДИЯМ.

О чем важно знать и помнить?

В охранных зонах ЛЭП категорически запрещается:

- пилить лес, заготавливать и складировать древесину;

- без согласования с сетевой организацией выполнять строительные работы;

- устраивать свалки бытовых отходов;

- складировать солому, сено, корма, удобрения и др.;

- размещать и хранить горюче–смазочные материалы;

- разводить огонь, сжигать мусор, отходы, солому, камыш, автопокрышки.

Для сохранения собственной жизни и здоровья необходимо обращаться внимание на предупреждающие знаки и плакаты, установленные на опорах рядом с опорами линий, а также строго соблюдать следующие требования:

- не залезать на опоры ЛЭП;

- не набрасывать на провода различные предметы, не запускать воздушных змеев;

- не приближаться к оборванному проводу ЛЭП, лежащему на земле, или к дереву, на котором повис провод;

- запрещено играть в волейбол, футбол вблизи опор ЛЭП и под проводами;

- запрещено ловить рыбу в охранной зоне линий электропередачи и проходить - под проводами с поднятой удочкой;

- запрещено влезать на деревья вблизи опор ЛЭП, особенно если кроны деревьев расположены очень близко к проводам.

ЭНЕРГЕТИКИ ПРИЗЫВАЮТ НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ЭТИ ПРАВИЛА, ВЕДЬ ОТ ЭТОГО МОГУТ ЗАВИСЕТЬ ЧЬИ-ТО ЖИЗНИ.