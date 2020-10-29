Осторожно! Линии электропередачи

Ширина этого участка с каждой стороны составляет:
- для ЛЭП 220 кВ — 25 метров,
- для ЛЭП 500 кВ — 30 метров.
НАРУШЕНИЕ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН ЛЭП МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К АВАРИЯМ И ПОРОЙ ДАЖЕ ТРАГЕДИЯМ.
О чем важно знать и помнить?
В охранных зонах ЛЭП категорически запрещается:
- пилить лес, заготавливать и складировать древесину;
- без согласования с сетевой организацией выполнять строительные работы;
- устраивать свалки бытовых отходов;
- складировать солому, сено, корма, удобрения и др.;
- размещать и хранить горюче–смазочные материалы;
- разводить огонь, сжигать мусор, отходы, солому, камыш, автопокрышки.
Для сохранения собственной жизни и здоровья необходимо обращаться внимание на предупреждающие знаки и плакаты, установленные на опорах рядом с опорами линий, а также строго соблюдать следующие требования:
- не залезать на опоры ЛЭП;
- не набрасывать на провода различные предметы, не запускать воздушных змеев;
- не приближаться к оборванному проводу ЛЭП, лежащему на земле, или к дереву, на котором повис провод;
- запрещено играть в волейбол, футбол вблизи опор ЛЭП и под проводами;
- запрещено ловить рыбу в охранной зоне линий электропередачи и проходить - под проводами с поднятой удочкой;
- запрещено влезать на деревья вблизи опор ЛЭП, особенно если кроны деревьев расположены очень близко к проводам.
ЭНЕРГЕТИКИ ПРИЗЫВАЮТ НЕУКОСНИТЕЛЬНО СОБЛЮДАТЬ ЭТИ ПРАВИЛА, ВЕДЬ ОТ ЭТОГО МОГУТ ЗАВИСЕТЬ ЧЬИ-ТО ЖИЗНИ.