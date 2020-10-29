Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 29 октября 2020 года: и вновь антирекорд – 288 человек заболели за сутки

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске на 29 октября 2020 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация по коронавирусу в Красноярске и крае на 14 часов 29 октября. Оперативный штаб сообщает: официально зарегистрировано 25 860 лабораторно подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Новый рекорд в регионе с мая месяца – 288 случаев. Из них в Красноярске – 74 человека (всего 10 596), в Ачинске – 21 (1608), Минусинске – 21 (748), в Новоселовском районе – 17 (87), в Канске – 14 (627) и Дивногорске – 539, Ачинском районе – 13 (232).

За сутки Красноярский край не поменял своей позиции в первой десятке регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Край остается на 9-м месте. Суточное количество заболевших продолжает нарастать.

Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 899,2. Темп прироста за сутки – 1,1 %.

В настоящее время лечение проходят 6404 человека (+10 за сутки). Количество выздоровевших за сутки 289 человек. Летальных исходов – 6. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6 607 человек, взято под наблюдение за сутки 538, снято 401. Проведено тестов на коронавирус всего 1 261 988, из них за последние сутки 16 237.