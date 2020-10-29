Уроки финансовой грамотности

По данным Отделения Красноярск Банка России, в первом полугодии 2020 года мы совершили более 331 млн операций по оплате товаров и услуг банковскими картами на сумму 231 млрд рублей. Это почти на 40% больше по количеству и на 29% по объему, чем в аналогичном периоде 2019 года.

За год количество электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг, увеличилось более чем на четверть. К 1 июля 2020 года на территории края действовало свыше 67 тыс. таких платежных устройств.

«Технологичность и цифровизация предоставляют нам новые возможности. Мы рассчитываемся за покупки смартфоном, часами и другими устройствами. Платежный терминал есть практически в любой торговой точке. Кроме того, в некоторых магазинах края недавно появился новый формат оплаты — по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей. Изменения происходят каждый день, меняют наши «платежные привычки», делают расчеты все более быстрыми и удобными. Мы реже стали снимать наличные: за последние три года частота использования банковских карт с этой целью снизилась почти на четверть», — комментирует управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев.

Безналичные платежи делают нашу жизнь комфортнее. В то же время Банка России рекомендует соблюдать основные правила безопасного обращения с банковскими картами.

«Рекомендации просты, следовать им несложно, но это важно для безопасности платежей. Самое главное правило – ни под каким предлогом никому не сообщайте личные данные, реквизиты карты и секретную информацию: CVC/CVV-код на обратной стороне карты, коды из СМС и ПИН-коды. Называть кодовое слово можно, только если вы сами звоните на горячую линию банка.

Для расчета в интернете, оплаты покупок в кафе, супермаркетах лучше всего завести отдельную банковскую карту, на которой будет минимальный остаток средств. Даже если эта карта или ее данные попадут к мошенникам, вы не пострадаете.

Рассчитываясь в кафе и ресторанах, нужно просить официанта принести платежный терминал. Отдавать карту для оплаты и вообще выпускать ее из рук точно не стоит.

Соблюдайте элементарные правила при введении ПИН-кода: внимательно осмотрите платежное устройство – на нем не должно быть никаких лишних приспособлений. Вводя ПИН-код удостоверьтесь, что эта информация не видна никому из рядом стоящих», – пояснил Журавлев.