Чтоб зима не стала огненной: МЧС напоминает о правилах пожарной безопасности в отопительный сезон Фото: Мария ЛЕНЦ

В холодное время года для пожарных традиционно прибавляется работы. Горят частные жилые дома, дачи, бани, времянки. Причина известна: грубые нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и установок. А также халатность.

Взять, к примеру, обычные кирпичные печи в домах, или чугунные (в банях, времянках). Типичные нарушения: в дымоходах трещины, между самой печью и стеной строения нет негорючей изолирующей перегородки, перед топкой нет специального листа на случай, если выпадет уголек. Зачастую бывает так, что хозяева оставляют сушиться вещи вблизи горячей поверхности: недосмотрели, забыли – они и загорелись.

А еще бывает перегрев – это когда длительных морозах хозяева топят непрерывно по несколько суток подряд. Потом объясняют на пепелище: «было холодно». В таких случаях нужно было либо дом с лета утеплять, либо печь перекладывать на новую.

Также есть ограничение на виды топлива. Если обычная домашняя печь сложена для дров, не стоит засыпать в нее уголь или кокс. А печь в кочегарке, приспособленную изначально под уголь, не стоит закачивать газ.

В МЧС рассказывают, что немало пожаров происходит из-за электроприборов. Когда люди пользуются неисправными каминами, например, или самодельными. Или слишком много приборов одновременно включают – перегрузка сети, замыкание – и все загорелось. А учитывая, сколько сейчас в быту синтетических материалов, которые при горении выделяют ядовитый дым, все может закончиться трагедией.

Опасно:

- эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками, другими электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов;

- применять нестандартные электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электрические бытовые приборы.

Ну и, конечно же, дети. Это прямо красной строкой должно быть обозначено в каждой семье: нельзя оставлять их без присмотра совсем. Сколько было случаев, когда родители вроде выходили на минуту, а дети успевали открыть дверцу печи или подложить на камин бумагу, тряпку, мягкую игрушку. Спички вообще должны быть вне видимости детей.