Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 29 октября 2020: за сутки скончались 7 человек

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 29 октября 2020 Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация по коронавирусу в Красноярское и крае на утро 29 октября выглядит таким образом. По данным оперативного штаба зарегистрировано всего 25 572 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 279 случаев заболевания. В Красноярске – 71 случай за сутки. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 892,2. Темп прироста за сутки – 1,1 %.

В настоящее время на лечении находятся 6 404 человек. Выздоровевших – всего 18 521 человек, за сутки 262. Количество летальных исходов – за сутки 7 человек погибло, всего с начала пандемии – 647.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 6 470 человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 512. Снято с медицинского наблюдения 46 357 человек, в том числе за последние сутки – 330. Проведено тестов на коронавирус всего 1 245 751, из них за последние сутки 15 468.

Круглосуточная «горячая линия» министерства здравоохранения Красноярского края по вопросам противодействия коронавирусной инфекции:8 800 100 56 53.