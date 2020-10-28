С опережением графика завершен капремонт 8 км трассы Р-257 «Енисей» в Хакасии

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Енисей» на месяц раньше установленного срока ввело в эксплуатацию после капитального ремонта 8-километровый участок федеральной трассы Р-257 «Енисей», расположенный вблизи д. Красный камень в Боградском районе республики.

Капитальный ремонт стартовал в ноябре 2019 года. В ходе работ специалисты полностью заменили дорожную одежду, отремонтировали 7 водопропускных труб. В целях обеспечения продольного отвода воды с проезжей части устроили прикромочные лотки из асфальтобетонной смеси. Для пользователей общественного транспорта установили новый автопавильон, огородив подходы к нему перильным ограждением. Для ориентации в пространстве маломобильных граждан при передвижении по пешеходной дорожке и остановочным площадкам уложили специальную тактильную плитку с противоскользящими свойствами. Кроме того, на км 363 трассы для организации проезда сельхозтехники построили новый двухсторонний съезд.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на протяжении всего участка проведен комплекс работ по дорожному обустройству: установлено 2 км металлического барьерного ограждения, 79 дорожных знаков и 178 сигнальных столбиков, нанесена разметка.