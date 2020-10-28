Отдача будет сторицей: «Норникель» инвестирует миллиарды рублей в социальную сферу и профессиональное образование

Договор о сотрудничестве подписывают президент "Норникеля" Владимир Потанин и глава Мурманской области Андрей Чибис. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Деньги должны работать: помимо прямых вложений в развитие производства, весомые дивиденды приносят и инвестиции в социальную сферу. Известно, что когда компания поддерживает медицинские учреждения – это прямая забота о здоровье работников и их семей. Финансирование образовательных профессиональных программ дает на выходе высококлассных специалистов. Детские сады, спортивные сооружения, благотворительность на культуру, историю и творчество – это лояльность к компании со стороны коллектива, общества, властей. Именно такова социальная политика «Норникеля», которая проводится много лет.

Основные активы компании расположены в Красноярском крае. В 2019 году «Норникель» перечислил в бюджет региона налогов и страховых взносов в размере 104 миллиарда рублей. В федеральный бюджет поступило 94 миллиарда. Кроме того, профинансированы социальные и благотворительные программы на сумму 28 миллиардов рублей.

Партнерство с Мурманской областью

Помимо Таймыра, производственные мощности некелевого гиганта находятся в Мурманской области и Забайкальском крае. Кольская ГМК – дочернее предприятие «Норникеля» со 100%-й долей владения. Компания также является крупнейшим налогоплательщиком Мурманской области: 17,1 миллиарда рублей налогов получил от нее в минувшем году местный бюджет.

За три года компания уже направила на благотворительность 1,5 миллиарда рублей. А на днях президент «Норникеля» Владимир Потанин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис заключили соглашение на реализацию комплекса мероприятий социального характера. Компания намерена выделить 2,3 миллиарда рублей в 2020 – 2022 годах: на здравоохранение, культуру, образование и спорт, а также на улучшение городской среды в Мончегорске, Заполярном и Никеле.

В первую очередь сейчас все внимание – здравоохранению. Это модернизация Мурманской областной клинической больницы. Это строительство нового корпуса для Мончегорской центральной районной больницы. Будет возведен крытый ледовый каток в Мончегорске – это ведь тоже оздоровление населения через спорт.

Кроме того, в новом соглашении говорится о разработке совместной с Мурманским государственным техническим университетом программы в сфере подготовки специалистов высшей школы для вновь создаваемых производств Кольской ГМК.

- Я хочу поблагодарить компанию за то, что она инвестирует в модернизацию производства, создает новые рабочие места, поддерживает социальные проекты. «Норникель» сотрудничает с областью на принципах абсолютной добросовестности и высокой ответственности, что делает наше партнерство эффективным. Здравоохранение на Севере должно быть современным, хорошо, что в компании это понимают и идут нам навстречу, оказывая существенную поддержку, - прокомментировал глава Мурманской области Андрей Чибис.

В свою очередь президент компании Владимир Потанин отметил:

- В последние годы мы успешно развиваем наш комплекс на территории Мурманской области. Речь идет и о принципиально новом производстве в Мончегорске, и о других проектах, способных сделать нашу продукцию более конкурентоспособной. Все это становится возможным благодаря благоприятному инвестиционному климату, который создан в регионе. Я считаю, что инвестиционный климат нашей страны в целом складывается из каждого отдельного региона, и вклад Мурманской области здесь очень весомый. Такое отношение обязывает к ответственному поведению в социальной политике.

Еще одно соглашение подписал президент "Норникеля" Владимир Потанин - с губернатором Саратовской области Валерием Раздаевым. Фото предоставлено компанией "Норникель"

Партнерство с Саратовской областью

Производственных мощностей в Саратовской области у «Норникеля» нет. Однако здесь в 2015 году стартовал проект по созданию Общего центра обслуживания компании («Норникель — ОЦО»). Сегодня это единый транзакционно-экспертный центр, который ведет бухгалтерский и налоговый учет, обеспечивает подготовку и ведение отчетности, управляет казначейскими и кадровыми функциями, а также круглосуточно предоставляет широкий спектр ИТ-услуг для более чем 30 предприятий «Норникеля», расположенных в разных регионах страны.

На минувшей неделе, 22 октября, был подписан договор о партнерстве «Норникеля» с Саратовской областью, который скрепили президент компании Владимир Потанин и глава региона Валерий Радаев. В рамках этого соглашения профильные вузы продолжат готовить кадры для компании. Начиная с 2019 года Саратовский госуниверситет уже обучает специалистов по программе «IT-обеспечение экономической и финансовой деятельности предприятия».

Еще одно важное направление сотрудничества – поддержка области в условиях эпидемии и иных форс-мажорных ситуаций. Медицинские учреждения уже получили медикаментов и аппаратов ИВЛ на 50 миллионов рублей. Тесты на коронавирус и средства индивидуальной защиты передали для Саратовской Епархии. В числе благодарных получателей благотворительной помощи – музеи, монастыри.

- Мы были приятно удивлены кадровым и научным потенциалом, которым обладает регион. Новое соглашение предусматривает продолжение и расширение сотрудничества, прежде всего направленное на подготовку новых кадров, на поддержку высшей школы. Со своей стороны мы подтверждаем настрой на продуктивную совместную работу, так как планируем активно развивать и наш саратовский Центр обслуживания и комплексные ИТ услуги в целом, - прокомментировал Владимир Потанин.

В ответном слове Валерий Радаев сказал:

- Для нас важно создать условия для развития бизнеса, это помогает развиваться региону. Мы себя позиционируем как регион с сильной высшей школой и людским потенциалом. И принципиально важно, что «Норникель» готовит специалистов не только для себя, но и открывает новые перспективы для области. Отдельно хочу сказать спасибо за то, что в непростое время эпидемии вы нашли возможность и поддержали нас средствами защиты и медицинским оборудованием.