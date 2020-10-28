Будущее – за возобновляемой энергией и экологической ответственностью каждого человека

Энергетика – отрасль устойчивая и многие тенденции в ее развитии сохраняются десятки лет. В частности, растущий спрос на электроэнергию даже в условиях постоянного повышения энергоэффективности. При этом роль возобновляемых источников энергии возрастает. России повезло с гидроэнергетическим потенциалом, этот единственный реально эффективный источник возобновляемой энергии стабильно, уже много лет, дает в нашей стране около 20% электроэнергии.

Дискуссий о влиянии ГЭС на окружающую среду становится все меньше, особенно если учитывать факты о их возможной замене тепловыми станциями. Например, для замены Богучанской ГЭС потребовалось бы 3-5 тепловых станций установленной мощностью 600-1000 МВт, а для них - 10,5 миллиона тонн угля с ежегодными выбросами углекислого газа, окислов серы, азота и других загрязняющих веществ.

Основным потребителем продукции Богучанской ГЭС (по проекту до 60% энергии и мощности) станет Богучанский алюминиевый завод, построенный компанией РУСАЛ в соответствии с самыми передовыми природоохранными технологиями. Работа системы, состоящей из чистого источника энергии и завода, производящего продукцию по самой чистой из доступных технологий, должна стать примером для всей экономики страны.

Сегодня мы вспомним некоторые факты, подтверждающие экологическую безопасность гидроэлектростанций и на этом фоне – природоохранные мероприятия Богучанской ГЭС и волонтерские акции ее сотрудников, направленные на сохранение природы, которые, несмотря на все ограничения, все же состоялись и в этом году

Царь-рыба для Енисея

Еще при строительстве БоГЭС был предусмотрен комплекс рыбозащитных сооружений (РЗС), причем, уникальных, никогда прежде не применявшихся в России: высокоскоростная струя воды «транспортирует» рыбу от водоприемников ГЭС и водосбросов в сторону каменно-набросной плотины. В этом месте создана система искусственных рифов – сооружений из бетона, которые обеспечивают благоприятные условия для кормления и обитания рыбы. Их аналог - искусственные рифы, созданные в Японии для разведения ценных пород рыб и моллюсков на океанском побережье.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Формирование новой береговой линии и усилия ученых, разработавших для Богучанской ГЭС систему мероприятий по восстановлению и увеличению поголовья рыбы, привели к тому, что количество и качество трофеев местных рыбаков превосходит все ожидания. Совсем рядом с Богучанской ГЭС работает хозяйство, занимающееся искусственным разведением форели и других ценных видов рыб – еще одно свидетельство того, что вопреки некоторым прогнозам качество воды становится выше.

В этом году БоГЭС внесла еще один весомый вклад в сохранение рыбного богатства Красноярского края: в августе компания организовала выпуск в Енисей 218 182 штук мальков сибирского осетра енисейской популяции (Acipenser baerii). Мальков, выращенных в Балахтинском районе, выпустили в Енисейском районе возле деревни Прутовая.

Через несколько лет при благоприятных условиях мальки превратятся в царь-рыбу и дадут потомство. Эта акция – часть общероссийской многолетней программы увеличения темпов воспроизводства осетра. Планируется в течение 10 лет вывести этот особо ценный вид из-под угрозы исчезновения и благодаря росту численности поголовья вычеркнуть его из Краснои книги, в которую он записан еще в 2001 году.

Оберегаем берега

Сотрудники Богучанской ГЭС берегут природу не только тем, что производят экологически-чистую энергию, но и своим участием в различных экологических акциях.

Много лет они очищают от мусора территорию рядом со станцией и в городской черте Кодинска и даже принесли в город моду на плоггинг – экологический вид спорта, совмещающий пробежку с уборкой мусора.

Но главной экологической акцией с 2013 года является «оБЕРЕГАй». Само название этой федеральной акции компании РусГидро говорит о том, что волонтеры приводят в порядок, прежде всего, берега водоемов по всей стране.

В ней участвуют и школьники, и спортсмены, и общественники и, конечно, сотрудники Богучанской ГЭС. Для детей, кстати, существует особый формат: с квестами, соревнованиями, призами.

В каждом экологическом марафоне, в каждой волонтерской акции есть момент, когда энергетики обращаются к детям и подросткам разного возраста, от дошкольников до студентов – делай, как я! Еще одна традиция – участие во Всероссийском фестивале экологии и энергосбережения #ВместеЯрче-2020». В этом году в нем приняли участие школы города Кодинска, поселков Тагара и Недокура.

Школьники начальных классов впервые знакомились с понятиями «экология», «возобновляемые источники энергии», принципами работы электростанций разных типов и приемами экономии энергии в школе и дома. Старшеклассники и учащиеся Центра дополнительного образования принимали участие в викторинах, проходили он-лайн тест, разработанный сотрудниками Богучанской ГЭС и предлагали собственные идеи для экономии энергии.

«У каждой электростанции есть собственная программа повышения производительности и экономии энергии на собственные нужды. Это всегда хорошо продуманная и эффективная система мероприятий, но гораздо важнее, чтобы такую же систему разработал для себя каждый потребитель. Уроки энергоэффективности и энергосбережения, проведенные участниками Всероссийского фестиваля, закладывают в детях основу поведения на всю жизнь. Мы благодарны всем учителям, всем педагогам дополнительного образования, принявшим участие в этой акции», - подчеркивает генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.

Только цифры

Суммарная выработка всех ГЭС Красноярского края увеличилась за 9 месяцев на 10,9% и превысила 28,8 млрд кВт*ч – благодаря работе возобновляемых источников энергии наш регион уверенно выходит в число лидеров в Сибири и в России по производству чистой энергии. Доля Богучанской ГЭС в объеме выработки ГЭС составила 45,5%.

За первые девять месяцев 2020 года Богучанская ГЭС произвела 13,09 млрд кВт*ч электроэнергии, что на 11,15% больше, чем за такой же период 2019 года. Для Красноярского края эти цифры означают 2 миллиона тонн сэкономленного угля и отсутствие выбросов и отходов от его сжигания: в воздух не попали 8 миллионов кубометров углекислого газа – основной причины разрушительного «парникового эффекта», не образовалось почти 200 тысяч тонн шлака.

Только факты

Почти все реки Сибири, на которых построены ГЭС, испытывают сильную антропогенную нагрузку – в них сбрасывают стоки, причем как нормированные и подконтрольные Роспотребнадзору, так и нелегальные. Однако в большом объеме воды водохранилища, с понижением скорости течения, многие вещества разбавляются до приемлемых концентраций, а часть наиболее вредных оседает в донные отложения. Вода на выходе из водохранилища всегда чище, чем на входе в него – этот факт подтвержден исследованиями ученых Сибирского отделения Российской Академии наук. Водохранилища становятся огромным фильтром, защищающим реки от многих угроз, созданных человеком.

Богучанское водохранилище защищает еще и леса на своих берегах – в 2020 году по требованию природоохранной прокуратуры защитные леса были внесены на государственный учет и в очередной раз подтвержден запрет на их вырубку.

Богучанское водохранилище играет особую роль в тушении лесных пожаров – оно стало «посадочной полосой» для самолетов-амфибий Бе-200, которые набирают в его акватории воду.