Электронная или бумажная? Выбираем удобную квитанцию

Знаете ли вы, что абсолютно все услуги «Красноярскэнергосбыта» можно получить дистанционно, не выходя из дома? А знаете ли, что даже квитанции «Красноярскэнергосбыта» можно получать в электронном виде?

Уже больше 100 000 абонентов Красноярскэнергосбыта отказались от бумажного варианта квитанций. Почему? Какие преимущества они обнаружили, и в чем увидели удобство электронных квитанций?

Давайте разберемся и изучим все плюсы и минусы каждого варианта, привычного и нового.

Как перейти на электронные квитанции

Оформление подписки на электронную квитанцию на сайте Красноярскэнергосбыта занимает несколько минут. В разделе «Электронная квитанция» на главной странице есть пошаговые подсказки. Если у вас возникли вопросы, можно задать их операторам контактного центра по тел. 8-800-700-24-57.