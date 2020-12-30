Взять все, да и поделить… Заветную мечту многих (озвученную, правда, булгаковским Шариковым из «Собачьего сердца») взяли, да и воплотили в Туве. Впрочем, поделили не все, но и это – впечатляет. Чиновники из правительства отказались от новогодних премий в пользу бюджетников, у которых с зарплатой перебои, сообщили на официальном портале республики.Удивили – как раз под Новый год! «Комсомольская правда – Красноярск» рассказывает подробности. Оказывается, по итогам уходящего 2020-го правительство Тувы получило грант – 99,9 миллионов рублей (как одна из лучших управленческих команд России).Приятно? Не то слово! «Упорство и труд всегда дают результат, отметил глава республики. - Мы упорно работали, чтобы справиться со всеми задачами по борьбе с инфекцией, выполнить свои социальные обязательства, справиться со строительной программой года, а также исполнить все мероприятия по национальным проектам и государственным программам. Средства можно было использовать на поощрение в виде премии », но… Здесь пошли другим путем.«Конечно, приятно получать поощрения, похвалу, - не скрывает Шолбан Кара-оол. – И мы приняли решение: в условиях, когда нам не хватает денег на зарплату бюджетникам, себе мы выделять премии не можем. Поэтому выигранный нами грант мы отдаем министерству финансов, чтобы деньги распределили на зарплаты, на то, чтобы закрыть наши долги. Вот такое решение мы вынесли. Мы патриоты своей республики. Мы это делали ради своего народа».Говорят, все расчеты уже проведены, так что в Новый год бюджетники будут с зарплатами. А чиновники – с чистой кармой, так сказать.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссия – страна бюджетников: почему в сегодняшний кризис это стало преимуществомГоворя об экономических последствиях эпидемии коронавируса, мы как-то сразу соглашаемся, что большинство людей осталось буквально без средств к существованию. Ведь закрыто так много мест, где они трудились: рестораны, торговые центры, офисы, даже некоторые производства… (подробнее)