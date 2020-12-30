В загородном доме Анатолия Быкова проходят новые обыски. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия.Обыски в резиденции бизнесмена и политика устроили перед самым Новым годом – в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов.Напомним, дело по этой статье было возбуждено против Быкова в конце октября нынешнего года. По предварительной информации силовиков, с 2017 по 2019 годы Быков (как физлицо) не заплатил налоги на сумму больше 65 миллионов рублей. И как индивидуальный предприниматель еще 12 миллионов рублей – в 2017-м. Откуда такие суммы? С 12 миллионами все более или менее понятно - в том же 2017-м Быков зарегистрировал ИП. Что касается 65 миллионов, возможно, речь идет о серьезной сделке, с которой не были заплачены налоги. Так, например, в 2019-м году были сведения, что предприниматель выставил на продажу свой агропромышленный комплекс и базу отдыха - за полмиллиарда. Однако он ничего не подтверждал. В целом же имя Быкова в разное время фигурировало в связи с многими компаниями - торговыми центрами, клиниками, сельхозкомплексом. Хватки ему всегда было не занимать.Сам предприниматель с мая находится в СИЗО. Его, помимо прочего, подозревают в организации нескольких убийств – своих конкурентов, а также бывших подельников. Показания против «Петровича» (так называют его в крае) дал киллер.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПротив Анатолия Быкова в Красноярске завели еще одно уголовное делоПолитик, меценат, бизнесмен, криминальный авторитет… Против Анатолия Быкова в Красноярске завели еще одно уголовное дело, теперь его подозревают в уклонении от уплаты налогов, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону (подробнее).Почему Анатолия Быкова отпустили под домашний арест: расшифровка судебного заседания22 октября 2020 в красноярском краевом суде было принято сенсационное решение об изменении меры пресечения для Анатолия Быкова с заключения под стражу на домашний арест (подробнее).Не успел доехать до дома: Анатолия Быкова отпустили под домашний арест, но из СИЗО он так и не вышелШестой месяц находится в СИЗО, следователи намерены доказать его причастность к нескольким убийствам. При таком раскладе трудно надеяться выйти даже под залог. А тут – под домашний арест! Поэтому и вырвалось: «Ваша честь, вы меня удивили» (подробнее).Новую жалобу защиты Анатолия Быкова не удовлетворил суд. Бизнесмен остается под стражей до 24 февраля 2021 годаНовая жалоба адвокатов Анатолия Быкова не получила удовлетворения. Об этом сообщили в пресс-службе красноярского краевого суда. Бизнесмен, политик и «авторитет», которому в числе прочего вменяют организацию убийства по найму, останется в СИЗО до 24 февраля 2021 года (подробнее).