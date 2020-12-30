Последние новости о распространении коронавируса в Красноярске и крае на 30 декабря 2020 года: преодолена планка в 40 тысяч излечившихся.По данным оперативного штаба, за весь период пандемии у 45 870 жителей региона подтвержден диагноз новая коронавирусная инфекция. За минувшие сутки заболели еще 325 человек. То есть темп прироста составил 0,7%. Врачи вылечили 40 104 пациента (+411 за сутки). Не удалось спасти 1 666 (+14 за сутки)- Среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки Красноярский край находится на 15-м месте, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Число выздоровевших по-прежнему заметно выше количества инфицированных. Регион преодолел планку в 40 тысяч излечившихся за все время с начала эпидемии.