В Норильске благоустроят уникальную для Заполярья зону отдыха. На популярной у горожан базе отдыха «Оль-Гуль» создадут площадку для занятий спортом, туризма и просто приятного времяпровождения. Проект под названием «Акватория Норильск» будет реализован уже в 2021 году, он обойдется в 6,2 миллиона рублей.Добавим, что 28 декабря были подведены итоги конкурса «Мир новых возможностей» благотворительной программы компании «Норникель». И одним из проектов-победителей в номинации «Полюс города» как раз и стал проект зоны отдыха на «Оль Гуль». Партнерами проекта выступают Агентство развития Норильска и администрация города, Союз промышленников и предпринимателей Заполярья и другие.К разработке проекта подошли основательно: еще до подачи проектной заявки на конкурс исследовали озеро на состав воды и составили карту глубин. Лабораторное исследование показало, что в озере можно будет купаться. Да, пусть лето в Норильске короткое, но и там бывают солнечные дни с настоящей жарой до 30 градусов.В результате получится всесезонная точка притяжения для норильчан и гостей города: в летний период «Акватория» – это благоустроенный пляж, безопасная купальная зона, место проведения тренировок и соревнований по водным видам спорта и туризма. На крутых берегах сделают террасы, чтобы к воде смогли спуститься отдыхающие с ограниченными возможностями. Пляж отсыплют чистым песком. Можно будет искупаться и позагорать в шезлонге, посидеть в летнем кафе. Или взять напрокат байдарку и сап-борд. А зимой озеро станет площадкой для лыжников, любителей покататься на собачьих упряжках и ватрушках. Вдобавок отсюда можно будет осмотреть живописные окрестности с помощью бинокуляра.И, самое главное, доступ на территорию останется свободным бесплатным.