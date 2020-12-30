Батареи теплые, из кранов горячая вода идет — значит, так и надо. Для энергетиков же работа на Новый год — задача со звездочкой, где решается сразу несколько непростых вопросов.ТЭЦ морозов не боятсяВ конце 2020 года в Красноярский край пришли 40-градусные морозы. Новый год порадует легким потеплением, но температура за окном все равно останется низкой. В самом Красноярске в новогоднюю ночь будет –22...–23 °С, в Зеленогорске ожидается –25...–26 °С, в Канске прогнозируется –27...–29 °С. Немного теплее будет только в Назарове, –19...–21 °С.По прогнозам синоптиков, морозы продержатся во всех четырех городах до середины или даже до конца января. В квартирах от этого холоднее не станет — если домовое оборудование исправно, а тепловой контур самого здания не нарушен. ТЭЦ и ГРЭС работают в соответствии с температурным графиком. Чем холоднее за окном, тем больше тепла произведут станции.Раз нужно больше тепла, значит, вырастет и нагрузка на теплостанции. Энергетики этого не боятся. В случае нештатных ситуаций у них есть резерв — мощности электрокотельных, которые используют при необходимости для поддержания нужных параметров в системе теплоснабжения. В случае если похолодает не только за окном, но и в квартире, жителям нужно сначала побеспокоить свою жилищную организацию. А если коммунальщики не могут решить проблему своими силами, то стоит обратиться в городскую диспетчерскую по короткому номеру 005. Читать далее