«Помогите, под горой заглохла машина!» - такими были последние слова водителя, пропавшего в 50-градусный мороз в Якутии. В тот роковой день, среду, 23 декабря, 31-летний Дмитрий Красильников на своем автомобиле Chevrolet Niva отправился из села Тулагино в сторону Якутска, там всего-то 25 километров.Холод был лютый, по ночам, повторимся, доходило до минус 50 градусов. Но мужчина оделся не по погоде: кроссовки, куртка, спортивные штаны. Все обычное, не утепленное. Видимо, рассчитывал обернуться быстро, но…Прошел час, другой, третий – Дмитрий не возвращался. Родные начали беспокоиться. И тут примерно в 11 вечера раздался звонок: «Машина сломалась – выручайте, тут темно, рядом какая-то гора». Понятно, медлить было нельзя – сразу набрали МЧС, близкие и спасатели кинулись на место, которое описал пострадавший. Однако ни его, ни машину не нашли.Конечно, близкие старались не терять надежду, выдвигали самые разные версии, лишь бы не думать о самом вероятном и страшном исходе.… Спустя почти неделю – 28 декабря – тело мужчины в лесу отыскали полицейские. На нем никаких криминальных следов, замерз насмерть.«Тело мужчины нашли в десяти километрах от Тулагино, - уточняют следователи СУ СК России по Республике Саха (Якутия). – Начата проверка. Предварительно, при низкой температуре (около минус 50 градусов) у него сломался автомобиль».- Как такое могло произойти? – обсуждают в соцсетях. – Вроде не глухомань, а человек замерз насмерть.- А где между Якутском и Тулагино гора?- На Маганском тракте, скорее всего, захглох.- Спортивные штаны, кроссовки… Не местный что ли? Тем более на отечественном автопроме.- Видимо, поехал в лес за елкой, и машина там заглохла. А то, что родня сказала, предварительно, в Якутск поехал, это от страха за незаконную вырубку леса. Может, прикрыть хотели…Как бы то ни было, во всем разберется следствие. «Комсомольская правда – Красноярск» приносит соболезнования родным и друзьям погибшего.Напомним, подобная история произошла месяц назад, 28 ноября, и тоже в Якутии. Два друга выехали из Якутска на белом автомобиле «Toyota Chaser» и исчезли без следа. Их нашли только через несколько дней – навигатор увел парней на заброшенную дорогу. А вернуться обратно они не смогли из-за сломанного радиатора. В итоге один замерз насмерть, другой сильно обморозился.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖгли шину, пытались согреться: в Якутии навигатор увел в 50-градусный мороз 18-летних парней на заброшенный путь18-летние Сергей Устинов и Владислав Истомин пропали 28 ноября. В тот день друзья выехали из Якутска на белом автомобиле «Toyota Chaser». Одеты, прямо скажем, так словно из машины выходить не собирались. Один в пуховик, спортивные штаны и белые кроссовки. На втором - демисезонная куртка, брюки и серые кроссовки. А в Якутии как раз ударили морозы под -50 градусов (подробнее).«Один замерз насмерть, другой обморозился»: парней, пропавших на трассе в -50 градусов, в обледенелой машине нашел участковыйВ ночь на 5 декабря в 120 километрах от якутского села Томтор Оймяконского района на заброшенной дороге участковый наткнулся на одиноко стоящую иномарку. Машина вся обледенела, покрылась инеем, стекла замерзли. По всем признакам, стоит так уже не один день. Полицейский заглянул в салон, а там двое парней: один мертв, второй не мог пошевелиться от холода. Это были 18-летние Сергей Устинов и Владислав Истомин, которые пропали еще 28 ноября (подробнее).После гибели студента, замерзшего на заброшенной дороге в Якутии, навигатор перестал строить маршруты через трассу-призракВ начале декабря «Комсомольская правда»-Красноярск рассказывала о том, как два парня отправились из Якутска в Магадан, выстроив маршрут по навигатору, который выбрал самый короткий путь. В итоге они поехали по дороге, заваленной снегом и деревьями, проехали около 30 километров, повредили радиатор, машина встала, а 18-летние парни оказались на суровом якутском морозе без теплой одежды, без навыков выживания в экстремальной ситуации (подробнее).