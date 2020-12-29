Об итогах непростого года, о перспективах Красноярска в будущем, о новых набережных и скверах, об уличном освещении и бюджете, а также о подарках и новогоднем настроении он рассказал на радио «Комсомольская правда» в Красноярске на 107,1 FM.Провожая 2020-й…Ведущий Ренат Каримуллин:– Вы четвертый год во главе Красноярска. Как настроение в конце 2020-го?Сергей Ерёмин:– Настроение нормальные, боевое. Каждый день несет новые вызовы. Несмотря на то что этот год был достаточно своеобразным, я считаю, не надо сдаваться, надо идти вперед, бороться, трудиться… Пахать, пахать, пахать.– Шикарно сказано. Сергей Васильевич, по городу заметно, что в этом году особый упор при создании праздника сделан на освещение, на создание визуального настроения. И действительно свет многое несет: добро, позитив, радость. Насколько, вам кажется, это верный посыл – подсветить и украсить даже те места, где обычно и не ступала нога елки?– Все подсветить и украсить – это моя внутренняя философия. Зимой это иллюминация, летом – цветы. Про меня даже подчиненные говорят, что если где-то что-то не подсвечено или не «оцветочено», то я считаю не до конца исполнено. А сейчас особенно серьезно к этому подошли. Потому что год был психологически очень тяжелый. И раз не будет торжественных открытий елок, надо сделать акцент именно на уличное освещение и новогодние огни. В своем роде это некое лекарство. Городская атмосфера должна радовать, нести позитив. Фонари и гирлянды должны выполнять функцию своеобразных феромонов, которые поднимают настроение. Но и елочный резерв в этом году мы перераспределили. К установке елок в городе подходим серьезно, не для галочки. Поэтому такая красивая елка на Ярыгинской набережной, впервые поставили елку как арт-объект на Предмостной площади; в Каменном городке на Щорса, в сквере Сибсталь, в Солнечном в парке поставили огромную елку. На Театральной площади сейчас нет елки, но мы перенесли ее в сквер Космонавтов.Благоустройство– В этом году тему ковида за скобками оставить не получится, но тем не менее много всего другого происходило в городе в 2020 году. Что вы отметите для себя?-Год 2020-й, конечно, своеобразный. Но во всем надо искать хорошие моменты, позитив, извлекать уроки из ситуаций. Этот год подчеркнул нам ценность нескольких важнейших понятий: семьи, дома, ценность профессии врача. Простые вещи, которые мы обычно не замечаем, вдруг открылись для нас как ценность! Теперь что касается города. Мы продолжили практику благоустройства, вышли абсолютно на новый этап: мы не просто создаем парки и скверы, а объединяем их в единые пешеходные пространства. Я задумал это еще три года назад. И сейчас уже появляется картина связности пространств. Как бусинки в ожерелье собираются один сквер за другим, чтобы можно было создавать непрерывные парковые кольца. И дальше будем двигаться в этом направлении. Поддерживая при этом и то, что было создано ранее. Это как ремонт в доме. Его не достаточно просто сделать, его нужно постоянно поддерживать в надлежащем виде. Если что-то пропустишь или запустишь, общая картина поменяется. Сейчас мы выработали определенный подход к содержанию знаковых пространств, за которые несет ответственность Красгорпарк. Это новая система и даже философия их благоустройства и содержания. И световые контуры сюда тоже входят.Экономика– Недавно были приняты краевой и городской бюджеты. Они принимались в тяжелейших условиях. Каковы основные тезисы?– В этом году бюджет действительно особенно серьезный. Несмотря на всю напряженность ситуации, он получился одним из лучших за последние лет 20-25. Это даже не моя оценка, это оценка депутатов, которые уже несколько сроков в депутатских креслах. И прежде всего я благодарен губернатору Александру Викторовичу Уссу, что он поддержал новацию в бюджете погашением наших долгов. За десять лет мы слишком много их накопили... Поэтому задача была снизить долг, и мы снизили, теперь он менее 50 процентов. Далее. В городском бюджете появились новые направления. Такие, как бесплатное питание ребятишек, усиление охраны и содержания социальных объектов. Мы делаем акцент на дальнейшее благоустройство города. Предусмотрено строительство нескольких социальных объектов. И еще. Впервые при всех сложностях у нас профицитный бюджет. Такого давно не было. Я благодарю всех, кто над ним работал. Это действительно было напряженно и тяжело.Взгляд в будущее- Разовьем еще тему города. В этом году принята концепция реконструкции Центрального парка. На какие критерии в основном ориентировались?– В городе впервые проходил конкурс такого уровня. Более тридцати стран участвовали в нем – ведущие дизайнерские и архитектурные агентства планеты. Победил архитектурный российско-британский консорциум, потому что по их проекту парк не представляется перенасыщенным. Для многих участников это стало искушением. В проекте победителей все очень выдержанно. Это и зеленая зона, и зоны комфортного пребывания для детишек, и карусельно-развлекательные блоки.– Парк – не единственное место, которое будет благоустраиваться. На что еще прицел?- За прошедшие три года мы благоустроили 70 общественных пространств. Когда это еще только задумывалось, была мечта благоустраивать по 10 в год. И эта мечта казалась фантастической. А сейчас уже 70! Я рад, что мы вышли на Ярыгинскую набережную, что мы ее соединили с Пашенным. В 2021 году планируем благоустраивать набережную в Кировском районе, парк Маяковского приведем в нормальное состояние. В Ленинском районе свое парковое кольцо создаем. В дальнейших планах – благоустройство сквера ДК им. 1 Мая, второй этап строительства сквера в Солнечном, сквер по улице Аэровокзальной. Мы приступим к замыканию контура центрального паркового кольца. Мы и на Качу зайдем, и в сквер Юдинский.– Следующая тема тоже связана с благоустройством, она касается городской застройки. Строительство любого жилого объекта влечет за собой благоустройство: асфальт, дорожки, скамейки и так далее. У вас есть общее видение, как это должно работать?– Раньше систематизации застройки не уделялось внимания в силу разных причин. Сейчас мы работаем над генеральным планом. Я считаю, город расширять в поля невозможно, потому что любое бюджетное жилье на окраине города тянет на себя колоссальные ресурсы из бюджета: школы, садики, парки, дороги, набережные и так далее. Это стоит миллиарды. Поэтому «расползания» города нельзя допустить. У нас есть еще много незадействованных территорий в самом городе. Например, бывших промышленных объектов. Мы по генеральному плану посмотрели территории брошенных заводов, предприятий, выяснилось, что там чуть ли не еще один Красноярск можно построить. Поэтому акцент будет на внутренний ресурс города.– Политика по устранению нежелательных павильонов. Правильное ли это было решение? Как сейчас обстоит ситуация?– Эта политика продолжает работать. В этом году снесено более 100 объектов. Есть определенные требования для открытия и содержания данных торговых точек. Особенно жесткую борьбу мы ведем с теми, кто незаконно торгует алкоголем. Также ставим задачи перед бизнесом по благоустройству и уборке территории вокруг торговых объектов, по единому архитектурному стилю. Лучше жесткие, но понятные правила, чем никаких. Возможно, прозвучит банально, но город – наш общий дом, и важен вклад каждого человека в то, каким он будет.– В нашем городе всегда было чем заняться молодежи. И вы, и ваши предшественники это направление всегда поддерживали. Но недавно появился Совет работающей молодежи. Что это такое и зачем?– Я всегда говорил, что на город нужно смотреть глазами молодых. Потому что если они сами не будут участвовать в жизни города, то это будет не их будущее, его им кто-то навяжет. В том числе для этого создан молодежный совет. Такое у нас впервые. И все очень серьезно. Чтобы попасть в этот проект, ребята полгода делали и защищали проекты, которые они будут реализовывать.–Вас часто можно увидеть в городе. На острове Татышев, например. Как люди реагируют на мэра в шаговой доступности? Подходят, просят что-нибудь?– Бывает. Я очень трепетно отношусь к таким просьбам, хотя их бывает очень много. Иногда просьбы бывают частного, личного характера, и я переживаю, что не все могу сделать. Что касается городских вопросов, я всегда стараюсь помочь.– Возвращаясь к благоустройству, хочу сказать: вы заметили, что людей на улицах стало больше?- Это и есть самое большое мое счастье! Я к этому и стремился, чтобы люди дорожили не только своей квартирой, автомобилем, но и своим двором, ближайшим сквером, городом в целом, общением друг с другом. Это и есть наш городской капитал. Когда я вижу, что городское пространство стало жить и, например, кто-то в парке сидит на скамейке и читает книжку, то радуюсь, как ребенок.– Жители правого берега сейчас меньше обижаются на жителей левого, потому что почувствовали внимание к себе.– Это тоже было очень острой темой. И сейчас все руководители знают, что правый берег нельзя рассматривать по какому-то остаточному принципу. Диспропорцию между левым и правым берегом я буду выравнивать и дальше.– К 400-летию Красноярска придуманы масштабные проекты, возможно, по типу Питера. Сергей Васильевич, в двух словах, что это будет, не открывая всех секретов, конечно?– Предстоит серьезная работа. Что такое город с 400-летней историей? Это наша идентичность. Должен быть не просто сибирский характер, должен быть красноярский характер. Наш, красноярский почерк. Мы должны смотреть вперед. Даже не в 2028 год, а в 2050-й. Это должен быть город с мировыми связями. Главными участниками наших мероприятий будут молодежь и дети, ведь именно их мечты и должны воплощаться в жизнь.Встречаем Новый год!– По традиционному опросу, в этом году 70 процентов красноярцев будет встречать его дома. Где этот Новый год будете встречать вы? И пожелание-напутствие нашим читателям.– В начале нашего разговора я сказал, что и в уходящем году надо искать что-то хорошее. Он показал нам абсолютную ценность семьи и дома. Это ключевые вещи. И это правильно, что люди будут отмечать праздник дома, в семье. Я буду отмечать, как и большинство красноярцев. У нас есть дома, конечно, свои традиции. Их достаточно много. На столе обязательны сельдь под шубой и «Наполеон». Новый год у нас не наступит, если «Иронию судьбы» не посмотрим, если не поздравим бабушек и не поворошим подарки под елкой.- Какие подарки вам особенно дороги?– Лично для меня очень важны подарки под елкой, которые сделаны руками моих дочек. Это такой внутренний трепет! Я их все собираю, коллекционирую.– И новогоднее поздравление от главы города.- Дорогие друзья! Год 2020-й у нас в истории. И я призываю извлекать из него уроки. А пожелать всем хочу то, что звучит, как правило, в каждом тосте: здоровья! Относитесь друг к другу бережно, внимательно. Берегите друг друга. Я хочу, чтобы в нашу большую красноярскую семью приходили только радостные события.