По последним данным на 14 часов 29 декабря в Красноярском крае зарегистрировано всего 45870 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 325 случаев заболевания. Темп прироста за сутки – 0,7 %.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8799 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 633 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 622.Проведено тестов на коронавирус всего 2063100, из них за последние сутки 1261.- Красноярский край сегодня вновь не поменял позиции среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Край находится на 15-м месте. Прирост заболевших не превышает порог в 330 человек в сутки. Число выздоровевших по-прежнему заметно выше количества инфицированных. Регион преодолел планку в 40 тысяч излечившихся за все время с начала эпидемии. Количество летальных исходов - 14 за сутки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом.В соседней Хакасии на 29 декабря выявлено 169 новых случаев COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе лабораторно подтверждено 17 250 случаев заражения, выздоровело 13 897 человек.Общее число зарегистрированных в республике летальных случаев среди пациентов, имевших диагноз COVID-19, увеличилось до 224. Подтверждена смерть еще девяти человек – это четыре женщины 41, 77, 82 и 90 лет и пятеро мужчин в возрасте от 60 до 83 лет.За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 27 002 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3 915 (14,5%) без клинических проявлений. Подтверждено 562 летальных случая.