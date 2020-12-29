Этот мальчик родился с весом 2 кг 700 гр и с множеством опухолей в сердце. Самая большая перекрывала выход в аорту, ребенок мог погибнуть в любой момент. К счастью, других патологий у малыша не было, а это шанс на здоровую жизнь в будущем. Врачи приняли решение сделать операцию.В возрасте 8 дней малыша из Хакасии привезли в Красноярск, в Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Рассказывает заведующий детским кардиохирургическим отделением Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии Красноярска Павел Теплов:- Я впервые видел сердце, буквально нашпигованное опухолями. Нам предстояло убрать опухоль в аорте, диаметр которой 8 мм, при этом не травмировать аортальный клапан. Риск операции был очень большой, но это давало ребенку шанс на жизнь и на выздоровление. Мы рискнули и получили хороший результат. На операции оказалось, что опухоль, к тому же, была сращена с одной из створок аортального клапана и ее пришлось буквально отрезать от нее.Ребенку еще предстоит наблюдение за остальными опухолями сердца, но теперь у него есть все шансы на жизнь. Новый год малыш встретит уже дома.Кстати, опухоли сердца у детей - редкая патология, которая встречается в 1 случае на 10 000 или 0,08% среди всех патологий сердца. Наиболее частыми из них являются рабдомиомы, которые возникают еще внутриутробно. Это доброкачественная опухоль, которая уменьшается по мере роста ребенка, оперировать ее нужно только в случае нарушения кровотока, связанного с локализацией опухоли.