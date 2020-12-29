По данным оперативного штаба на 14 часов 28 декабря зарегистрировано всего 45 545 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 327 случаев заболевания. Темп прироста за сутки – 0,7 %.По числу заболевших по-прежнему впереди Красноярск – 74 новых случая за сутки. 22 случая в Ачинске. 19 – в Балахтинском районе, по 14 случаев в Курагинском и Енисейском районах.Количество выздоровевших всего 39 693 человек, за сутки 400. Погибших всего 1 652, за сутки 13. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8 788 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 556. И снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 618. Проведено тестов на коронавирус всего 2 061 839, из них за последние сутки 5 050.- Красноярский край сегодня вновь не поменял позиции среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Край находится на 15-м месте. Прирост заболевших не превышает порог в 330 человек в сутки. Число выздоровевших по-прежнему заметно выше количества инфицированных - 400 пациентов выписаны из стационаров, на 5 больше, чем вчера, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом.Оперативный штаб при правительстве РХ по предупреждению завоза и распространения COVID-19 сообщает, что на территории Хакасии подтверждено 174 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19), темп прироста за сутки составил 1%. В профильных стационарах находятся 548 человек.Подтверждено 215 летальных случаев, из них в возрасте старше 65 лет – 158 чел. (73,5% от числа летальных исходов).А тем временем, губернатор Красноярского края подписал указ о том, что жители края старше 65 лет, находящиеся на самоизоляции, смогут продлить больничный до 14 января 2021 года (срок предыдущего больничного заканчивается 31 декабря 2020 года).