С начала 2020-го года на Московской бирже зарегистрировалось 4,2 млн человек. Это больше, чем за несколько предыдущих лет, и вчетверо выше прошлогоднего значения. К декабрю общее число инвесторов, имеющих брокерские счета на московской торговой площадке, превысило 8 млн человек.Интерес россиян к фондовому рынку, ярко проявившийся в пандемическом году, ускорил появление новых сервисов. Финансовым организациям было важно поддержать тренд доступными и удобными продуктами для розничных инвесторов. Вместе с Банком «Фридом Финанс» разбираемся с тем, как всего с помощью одной карты получить комплексное инвестиционно-банковское обслуживание и избежать дополнительных расходов.Успешный старт с картой инвестораТрадиционно с биржевыми инвестициями работали преимущественно опытные инвесторы с должными знаниями и размером капитала. Новички, только пришедшие на фондовый рынок, приходилось преодолевать трудности, выбирая оптимальный продукт и финансового партнера.Так было до недавнего времени, пока на рынке не появились профессиональные решения и для этой категории инвесторов. Чтобы успешно справиться со сложностями стартового этапа и быстрее разобраться в механизмах фондового рынка, Банк «Фридом Финанс» предложил карту инвестора. Продукт, созданный на основе 30-летнего опыта работы на финансовом рынке, объединил функционал классической карты с рабочими инструментами фондовых площадках.«Карта инвестора подойдет тем, кто впервые пришел на биржу, чтобы развить навыки управления своими средствами. Заинтересует этот продукт, дающий прямой доступ к брокерским счетам, и клиентов с опытом инвестирования в иностранные акции. Мы предлагаем тарифы, которые предусматривают бесплатное обслуживание и включают широкий пакет бонусных сервисов», — отмечает Татьяна Скворцова, управляющий Банком «Фридом Финанс» в Красноярске.Гибкое управление счетом и снижение расходовВладельцу карты инвестора не нужно тратить время на создание и отправку платежных поручений. Ранее на это могло уйти от пары часов до нескольких дней. С картой процесс вывода средств и пополнения брокерского счета происходит оперативно в удобном режиме, а доступ к нему возможен в режиме 24/7/365. Таким образом, инвестор получает полную свободу операций на фондовом рынке и грамотно контролирует распределение своих расходов.Доступность карты и удобство ее пополненияКарта инвестора выпускается бесплатно в течение одного визита в офис. Отвечая запросам клиентов, специалисты банка предусмотрели возможность привязать сразу несколько карт к одному брокерскому счету. Карты могут использоваться как обычный банковский «пластик» для оплаты любых товаров онлайн и офлайн.Процесс пополнения брокерской карты простой и удобный. Перевести деньги можно с карты любого другого банка без комиссии на сайте bankffin.ru или в мобильном приложении. На выбор клиентов есть также моментальное пополнение без комиссии наличными в рублях, долларах, евро в банкоматах и кассах Банка «Фридом Финанс». Операции по перечислению денежных средств внутри банка между его клиентами исполняются бесплатно.Бонусная программа и дополнительные сервисыКарта инвестора предоставляет владельцу возможность пользоваться дополнительными сервисами страхования покупок, включая продление заводской гарантии и защиту покупок товаров стоимостью более 50 долларов. Еще один сервис — доступный владельцам — обширная дисконтная партнерская программа. Специальные предложения на гостиничные и билетные сервисы, wellness-услуги, шопинг и многое другое. Их актуальность резко возрастет с ослаблением пандемических ограничений, а полученный к тому времени доход, позволит инвестору в полной мере использовать эти бонусы.Преимущества карты инвестора Банка «Фридом Финанс»:- Доступ к брокерскому счету 24/7/365- Моментальное исполнение платежей, переводов- Пополнение брокерского счета наличными в банкоматах и кассах Банка «Фридом Финанс», а также с карт других банков- Снятие наличных в любом банкомате мира- Привилегии и спецпредложения брокерских карт MasterCard Platinum и Visa Platinum по всему миру- Возможность выпуска дополнительных карт- Удобное мобильное приложениеПодробности оформления и получения карты инвестора доступны сайте bankffin.ru или в отделении банка в Красноярске по адресу: Проспект Мира, 26.СПРАВКАБанк «Фридом Финанс» (ООО «ФФИН Банк») — российский частный банк, основанный в 1990 году. Банк является одним из ведущих игроков в секторе частных инвестиций на рынках России и Казахстана. Входит в международную группу компаний Freedom Holding Corp. Банк имеет лицензии на осуществление дилерской, брокерской и депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. В настоящее время открыто более 25 офисов Банка «Фридом Финанс» на территории России.Лицензия на осуществление дилерской деятельности №045-14031-010000. Лицензия на осуществление брокерской деятельности №045-14030-100000. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами №045-14032-001000. Лицензия на осуществление депозитарной деятельности №045-14033-000100. Лицензия ЛСЗ № 001507 Рег.№ 16372Н от 22 декабря 2017 года. ООО «ФФИН Банк» не гарантирует и не обещает в будущем эффективность деятельности (доходность вложений).С информацией, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законом, можно ознакомиться на сайте банка bankffin.ru. До заключения договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию по адресу bankffin.ru.