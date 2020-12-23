В министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края прошла церемония награждения победителей шестого Всероссийского конкурса СМИ среди пресс-служб компаний топливно-энергетического конкурса и журналистов «МедиаТЭК–2020».По ВКС из московской студии победителей от Красноярского края приветствовал оргкомитет конкурса - заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации – пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак. Награды победителям выручил министр промышленности, энергетики и ЖКХ края Евгений Афанасьев. Обращаясь к участникам церемонии, министр отметил: «Информационное сопровождение работы энергетического комплекса имеет стратегическое значение. Благодаря вашим усилиям отрасль становится более понятнее и доступнее людям. Спасибо за ваш профессионализм, живой интерес к развитию отрасли. Поздравляю с победой! Желаю новых достижений на благо энергетики».Всероссийский конкурс проходил в два этапа – региональный тур и федеральный. Победителями регионального тура стали редакция газеты «Канские ведомости», телеканал «Прима-ТВ», пресс-службы компаний ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО «Богучанская ГЭС».Победителем федерального этапа признали телеканал «Прима-ТВ» с сюжетом «Станция на Ангаре» в номинации «Новая энергия для страны и развитие ТЭК». Федеральным победителем дважды стали ПАО «Россети Сибирь», компания победила с проектом Виртуальный музей «Энергетика Сибири в годы Великой Отечественной войны» в номинации «75 лет Победы», а также с проектом «О самом важном на родном языке» в номинации « Безопасная энергия».Конкурс направлен на повышение уровня информированности населения о работе топливно-энергетического комплекса, популяризацию труда энергетиков.В завершение церемонии награждения министр провел пресс-конференцию по итогам работы энергетической отрасли и планам на 2021 год.