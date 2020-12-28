Как на эти перемены отреагировали цены, говорим с управляющим Отделением Красноярск Банка России Сергеем Журавлевым.— Сергей Николаевич, мы достаточно часто говорим про цены на продукты, а что происходило с услугами этой осенью?— Сфера услуг ощутила на себе самое значительное влияние пандемии. C апреля в течение нескольких месяцев для на нас были недоступны театры, музеи, мы не могли отдыхать в привычных местах, учиться в привычном формате. После снятия части ограничений спрос на эти услуги так и не восстановился в полном объеме. Люди продолжают жить в режиме ограничений контактов, запрета массовых мероприятий. Потребительская активность наших земляков остается сдержанной из-за неблагоприятной эпидемической ситуации. В таких условиях люди ограничивают свои покупки списком наиболее важных товаров и услуг для себя и своей семьи. Главное экономическое последствие такого поведения — это ослабление спроса и замедление роста цен, а в отдельных случаях даже их снижение. Так, по данным Росстата, рост цен на услуги в крае в осенние месяцы замедлился и в ноябре зафиксировался на уровне 1,5% в годовом выражении. При этом годовая инфляция по продовольствию ускорилась до 6,1%, по непродовольственным товарам — до 4,8%. Общий рост цен по всей потребительской корзине ускорился до 4,3%. Казалось бы, для покупателя такая ситуация выгодна. А для бизнесмена или работника, занятого в сфере услуг, не совсем. Предприниматели работали в условиях низкого спроса и растущих издержек, а это может привести к сокращению предложения услуг.— Предлагаю поговорить о потребителях, которым повезло, и они получили выгоду от текущей ситуации? Кто они?— Например, студенты-платники: мало кто из них заплатил в этом году больше, чем в прошлом. Министерство науки и высшего образования России в связи с пандемией рекомендовало вузам не повышать стоимость обучения на платных отделениях на 2020/2021 учебный год. Большинство наших университетов и институтов в крае последовали этой рекомендации и воздержались от повышения стоимости обучения, а некоторые даже ввели систему скидок. В итоге цены на платные услуги высшего образования хоть и немного, но снизились — на 0,6% по сравнению с прошлым учебным годом.Конечно, сказать, что все обучение дешевело нельзя. Это средняя цифра. В ноябре подросли цены на услуги школ иностранных языков до 2,1% и автошкол до 7,8% в годовом выражении. Это произошло под влиянием возросшего спроса, ведь весной и летом такие курсы были недоступны, и многие просто перенесли свои планы на осень. Кроме того, в тариф обучения будущих автомобилистов вошел подорожавший бензин.— А что с туризмом? Этой услугой так или иначе пользуется большинство красноярцев?— COVID-19 негативно повлиял на состояние туристического сектора по всему миру. Многие страны, такие как Таиланд или Испания, где красноярцы привыкли отдыхать, закрыты для посещения до сих пор. Люди и сами не рвутся в путешествия в такой период. Это сказалось на стоимости туристических услуг и перелетов. Цены на зарубежные туры или держались на уровне прошлого года, или снижались. При этом мы видим, что скорость снижения цен замедляется. Причина в ослаблении рубля. Пассажиропоток, конечно, частично переместился на внутренние направления, но его объем мал по сравнению с прошлыми годами. Авиакомпании вынуждены бороться за каждого пассажира, привлекая покупателей дополнительными скидками и бонусами. Конкуренция в сочетании со слабым спросом привела к тому, что авиаперелеты в этом ноябре стоили на 13% дешевле, чем в прошлом.— Вы говорите о путешествиях на юг России, где сезон короткий, и нужны перелеты. А местный туризм?— Ситуация аналогична и с внутрирегиональным туризмом. Спрос на санаторно-курортные услуги сократился, цены в ноябре на такой отдых в годовом выражении выросли совсем немного — на 1,4%. Все-таки санатории — это места массового скопления людей, многие, следуя рекомендациям Роспотребнадзора и своим убеждениям, воздержались от их посещения. А вот желающих отдохнуть на турбазах в узкой компании, семьей, без контактов с другими людьми стало больше. В результате за отдых на турбазе красноярцы в ноябре этого года в среднем платили на 3% больше, чем годом ранее.— Культурная жизнь тоже была сдержанной?— Здесь не все однозначно. В этом году по понятным причинам наши земляки реже посещали театры и музеи. Музыкальный и драматический театры впервые за многие годы снизили цены билетов: в ноябре они были на 1,4% дешевле, чем год назад. Театральный сезон традиционно начинается осенью. Летом, когда мы почувствовали некоторую свободу и улучшение эпидемической ситуации, театры не работали. А музеи, напротив, активно привлекали посетителей новыми выставками. Так, Красноярский краеведческий музей организовал интересную выставку, посвященную 70-летию подписания советско-китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи. Летом и в начале осени за спросом на такие события росли цены на билеты. Но к ноябрю спрос уменьшился, и произошло замедление роста цен до 4,3%.— А кино? Мы все привыкли ходить на премьеры в любое время года.— Действительно спрос на услуги кинотеатров хоть и снижался в некоторые месяцы, но цены росли умеренным темпом. В ноябре сокращение спроса оказалось наиболее заметным, поэтому рост цен замедлился в годовом выражении до 3,4%.— Как вы считаете, если ограничения уйдут, не будет ли сильного роста цен в сфере услуг, ведь бизнесу нужно будет компенсировать потерянное?— Сегодня в сфере услуг все определяет слабая динамика спроса и сохраняющиеся ограничительные меры. Думаю, что мы все хотим, как можно быстрее вернуться к привычному образу жизни, а бизнес к стабильной работе. Прогнозы, когда это произойдет, будет ли сфера услуг работать как раньше, насколько активно бизнес будет восполнять потерянное, сейчас сказать невозможно. Спрос на услуги есть всегда, его рост при слабой конкуренции в экономике приводит к росту цен. Поэтому очень многое будет зависеть от разнообразия предложений, конкуренции. У нас в регионе много возможностей и для отдыха, и для образования, и для лечения, и для получения других услуг. Надеюсь, что с улучшением эпидемической ситуации конкуренция останется такой же высокой, бизнес восстановит свою работу, а жители региона не почувствуют существенного роста цен.— Сергей Николаевич, каковы прогнозы по инфляции на будущее?— В ноябре годовая инфляция в стране была на уровне 4,4%. Это выше прогноза Банка России. По итогам года ожидается ее рост до 4,6–4,9%. Почему так происходит? Эксперты связывают это с действием разовых проинфляционных факторов и с продолжением переноса в цены ослабления рубля. В следующем году с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция будет 3,5–4% и в дальнейшем останется вблизи этого уровня.— Спасибо, Сергей Николаевич. С Новым годом Вас!— И вас с праздником! Всем жителям края желаю здоровья и новогоднего настроения!