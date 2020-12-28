Появилась обновленная информация о коронавирусе в Красноярске и крае на 14 часов 28 декабря. По данным оперативного штаба зарегистрировано всего 45 545 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 327 случаев заболевания. Темп прироста за сутки – 0,7 %.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Но без городов Зеленогорск и Железногорск. Среди внесенных в список по-прежнему впереди Красноярск – 74 новых случая за сутки. 22 случая в Ачинске. 19 – в Балахтинском районе, по 14 случаев в Курагинском и Енисейском районах.Количество выздоровевших всего 39 693 человек, за сутки 400. Погибших всего 1 652, за сутки 13. Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8 788 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 556. И снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 618. Проведено тестов на коронавирус всего 2 061 839, из них за последние сутки 5 050.Данные по Зеленогорску: всего зафиксировано заболевших 3460, из них за минувшие сутки плюс 19. Выздоровели 2871, за минувшие сутки 4. И количество погибших не изменилось -35 человек. Данных по Железногорску пока нет.