О том, как заканчивается год на одном из крупнейших в мире предприятий по производству низкообогащенного урана, изотопов различных химических элементов – Зеленогорском электрохимзаводе, рассказал генеральный директор АО «ПО «Электрохимический завод» Сергей Филимонов.О модернизации производстваВ 2020-м году все запланированные задачи мы выполнили, даже с опережением сроков. Каждый день досрочного запуска мощностей – это дополнительная продукция для Росатома, для всей страны, дополнительная выручка. В цехе обогащения урана в декабре успешно запустили третью очередь секций основного технологического оборудования, оснащенную газовыми центрифугами последнего поколения. Если бы не пандемия, сделали бы еще раньше. И все же благодаря труду наших сотрудников, коллег – монтажников, строителей, наладчиков, поставщиков, планы выполнили, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса. Мы перевооружаем предприятие, новые секции мы вводим с 2019 года. Модернизация производства помогает нам укреплять на мировом рынке лидирующие позиции разделительной отрасли российской атомной науки и промышленности.Разделительная отрасль существует уже более 60 лет, и процесс модернизации идет непрерывно. За это время мы использовали не одно поколение центрифуг, они становятся более производительными, менее затратными. Показатели нашего труда измеряются в так называемых «единицах разделительной работы». За последние лет 10 нам удалось снизить себестоимость этой единицы на 30% - не только за счет новых поколений машин, но за счет усилий квалифицированного персонала. Наши сотрудники постоянно ведут техническую, творческую работу по поиску новых эффективных решений, ведь методы разделения постоянно совершенствуются. Так что год заканчивается хорошо, результаты неплохие. В планах – продолжение модернизации.О создании единственной в России установки по переработке уранаВ ноябре 2019 года мы подписали с французской компанией контракт на поставку и монтаж второй очереди единственной в России установки по переработке обедненного гексафторида урана (ОГФУ) 2W-ЭХЗ. Работа над установкой также идет по графику. Наши французские коллеги обещают, что оборудование будет изготовлено в срок.В следующем году начнутся его поставки и монтаж. А уже в к 2023 году планируем запустить установку в полном объеме. Ее мощность – 10 000 тонн в год. Таким образом, объемы переработки достигнут 20 000 тонн в год. Благодаря обесфториванию, гексафторид урана переводится в химически безопасную форму – закись-окись урана. Она может долго храниться без рисков для окружающей среды. Оксид обедненного урана становится сырьем для производства ядерного топлива для реакторов на быстрых нейтронах.Об экологииАтомная энергия, во всяком случае безуглеродная, одна из самых экологически чистых. Наш завод удерживает позицию экологически благополучного предприятия региона. Не первый год становимся победителем Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России» в номинации «Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие».В 2019 году расходы АО «ПО ЭХЗ» на охрану окружающей среды составили 248 млн рублей: выполняем природоохранные мероприятия, обеспечиваем радиационную безопасность. Вкладываем средства в охрану окружающей среды от отходов производства и потребления, охрану и рациональное использование водных ресурсов, охрану атмосферного воздуха. Радиационная обстановка в районе расположения завода соответствует безопасным значениям гамма-фона, свойственным восточносибирской части России, - 0,12–0,14 мкЗв/час. Ежегодно публикуем на нашем официальном сайте отчеты по экологической безопасности.О социальных проектах ЭХЗПомимо нашей производственной деятельности, мы поддерживаем все сферы социальной жизни города. В 2020 году поддержали около двадцати городских инициатив. На образовательные, медицинские, спортивные, культурные и общественные проекты выделили с начала 2020 года более 13,3 млн рублей. Волонтеры ЭХЗ активно принимали участие в благотворительных акциях, связанных с борьбой с коронавирусом. Благодаря поддержке Росатома, больницу № 42 в Зеленогорске получила средства индивидуальной защиты и оборудование на сумму более 34 млн рублей. В январе 2021 года запустим в городе ПЦР-лабораторию, чтобы диагностировать коронавирус и другие инфекции.О наступающих праздникахЧто можно пожелать в новый год, особенно в сегодняшней ситуации? В первую очередь, здоровья всем близким, и чтобы наступающий 2021 год был лучше 2020-го. Пусть закончатся все напасти, и мы вернемся к нормальной жизни, будем встречаться не онлайн, не через экран, а обычно, по-человечески. Так что побольше всем оптимизма, не теряйте надежды на лучшее!СПРАВКА КП- 30 октября 1962 года химический цех завода выдал первую продукцию. Эта дата считается днем рождения Электрохимический завод в Зеленогорске. В настоящее время предприятие входит в число крупнейших мировых производителей изотопной продукции в промышленных масштабах.- ЭХЗ выпускает низкообогащенный уран, который в дальнейшем используется для производства топлива атомных электростанций. Кроме этого, завод занимается хранением и переработкой обедненного гексафторида урана (ОГФУ), производит фтористоводородную кислоту и безводный фтористый водород.- Доля ЭХЗ на мировом рынке стабильных изотопов превышает 40%. Завод производит 110 изотопов 21 химического элемента.- Продукция поставляется на различные предприятия России, Германии, Казахстана, Канады, США, Узбекистана, Франции, Чехии, Швеции, Южной Кореи.