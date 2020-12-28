Вся жизнь пронеслась перед глазами у пятерых вахтовиков, когда она поняли, что с ними может произойти. Их, казалось бы, надежный «УАЗик» не выдержал низкой температуры – двигатель «умер». Низкой – это когда минус 50 и столбик термометра замирает на самой последней отметке, потому что дальше ему падать уже некуда.А вокруг – ночь, тайга, снег по пояс, непонятно куда ведущая дорога. И, в довершение ко всему, мужчины поняли, что заблудились. В огромной Эвенкии не так много дорог, но они как-то умудрились свернуть не туда. Луч надежды – успели сообщить о себе на телефон экстренной службы. Добавим, что все они – не местные, приехали из Омска, Казахстана, Воронежской и Свердловской областей.- Накануне в дежурную часть полиции поступило сообщение от службы ГО и ЧС Эвенкии о том, что пятеро вахтовиков направлялись с территории Терско-Камовского месторождения, где производили изыскательские работы, в поселок Богучаны и сбились с пути, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции Красноярского края.На место, не дожидаясь утра, направился спасательный отряд – сотрудники «Авиаспаса» и полицейские. С собой взяли тепловую пушку, металлическую печь, одеяла и бензогенераторы. Чуть позже подняли в воздух вертолет с запасом продуктов.К утру вахтовиков обнаружили – они ушли от своего автомобиля за три километра и нашли убежище в охотничьей избушке. Никто из них не пострадал. Их отогрели, накормили, помогли наладить машину и доставили в ближайший населенный пункт, поселок Оскобу. Вернутся к себе домой – будут вспоминать про эвенкийские морозы.