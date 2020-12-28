Когда же вернется очное обучение? Таким вопросом все задаются вот уже несколько месяцев, с самого начала учебного года. Их можно понять: практика показывает, что привычные всем уроки гораздо эффективнее, чем преподавание онлайн. Так и дети более сконцентрированы, и учителям привычнее. И родителям спокойнее, что их чадо не скатится на двойки. Но все этот коронавирус – то первая волна, то вторая...Так когда же вернется очное обучение?Министр образования края Светлана Маковская провела совещание по видеоконфернцсвязи с руководителями районных и городских управлений образования. Обсуждали завершение учебной четверти и полугодия в школах края, затем предстоящие зимник каникулы. И наконец плавно перешли к организации учебного процесса после каникул.Итак, школам краевой минобр рекомендует определить каникулы с 30 декабря по 10 января. Соответственно, следующая четверть начнется с 11 января – уже в формате очного обучения. Судя по статистике, за то время, пока классы были разобщены, значительно сократилось количество заболевших среди учителей.- Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация позволяет прогнозировать нам выход в очный режим всех школьников с 11 января 2021 года. Личный контакт ученика с учителем – важнейший элемент образования и особенно воспитания, ведь школа является социальным институтом. Поэтому, после каникул мы рекомендуем организовать учебный процесс для всех учеников в стандартном формате, но с соблюдением строгих эпидемиологических мер безопасности, – сказала Светлана Маковская.Однако меры безопасности по-прежнему остаются. Так, при входе в школу будут измерять температуру у всех посетителей и учеников. Обязательна регулярная влажная уборка и проветривание помещения. Должны быть в наличии антисептики для обработки рук. За каждым классом должен быть закреплён отдельный учебный кабинет и составлено гибкое расписание.Министр также подчеркнула, что решение о закрытии классов или школ на карантин принимается только на основании постановления Роспотребнадзора. При ухудшении эпидемиологической обстановки решение о переходе на дистанционную форму обучения остается за муниципалитетами.Также в ведомстве напомнили, что на сегодняшний день 70% школ продолжают работать в очном режиме для всех учеников. И только в городах с нестабильной эпидемиологической обстановкой очно учатся ученики с 1 по 4 классы, 9 и 11 классы, частично – 5 классы.