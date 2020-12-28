Информация о коронавирусе на утро понедельника, 28 декабря, выглядит таким образом: по данным оперативного штаба в Красноярске и крае зарегистрировано всего 45 218 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 326 случаев заболевания. Темп прироста за сутки – 0,7 %.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Однако в эту сводку не входят закрытые города Зеленогорск и Железногорск, данные по ним подаются отдельно.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8 850 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 583 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 613. Проведено тестов на коронавирус всего 2 056 789, из них за последние сутки 8 863. Количество летальных исходов всего 1639, за стуки новых 18. Выздоровели 39293, за сутки плюс 405.Данные по Зеленогорску: всего 3 441 случаев, новых за минувшие сутки нет. Выздоровели 2 867 человек, 12 – за стуки. Умерших 35, за сутки количество не изменилось. И на самоизоляции 386 человек.