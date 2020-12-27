Появилась обновленная информация о коронавирусе на 14 часов 27 декабря. По данным оперативного штаба в Красноярске и крае официально зафиксировано 45218 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 326 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составили 0,7 %.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Однако в нее не вошли данные по двум закрытым городам, Железногорску и Зеленогорску.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8 850 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 606. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 583. Проведено тестов на коронавирус всего 2 056 789, из них за последние сутки 8863. Количество выздоровевших – 405 человек за сутки. Количество летальных исходов – 18.Красноярский по итогам суток не поменял позиции среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Край по-прежнему находится на 15-м месте.