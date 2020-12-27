Информация о коронавирусе в Красноярске и крае на утро 27 декабря выглядит таким образом. По данным оперативного штаба в зарегистрировано всего 44 892 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 328 случаев заболевания. Темп прироста за сутки – 0,7 %. Наибольший суточный прирост заболевших в Красноярске – 89, в Ачинске – 28.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Однако в нее не входят закрытые горда Зеленогорск и Железногорск.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8 880 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 606. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 638.Проведено тестов на коронавирус всего 2 047 926, из них за последние сутки 9489.Выздоровевших всего с начала пандемии - 38 888 человек, за сутки 450. Количество летальных исходов всего 1 621 погибших, за сутки 21 человек.В Железногорске по последним данным всего 5616 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 4998 пациентов выздоровели. За весь период наблюдения на домашний карантин были направлены 11 624 человека, 11 213 – его уже завершили. Новых 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией.По Зеленогорску всего случаев заболевания 3417, за сутки 18. Выздоровели 2843, за сутки 65. И количество летальных исходов не изменилось – 34.