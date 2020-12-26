Появилась обновленная информация о коронавирусе на 14 часов 26 декабря. По данным оперативного штаба в Красноярске и крае официально зафиксировано 44 892 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 328 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составили 0,7 %.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Однако в нее не вошли данные по двум закрытым городам, Железногорску и Зеленогорску.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8 880 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 606. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 638. Проведено тестов на коронавирус всего 2 047 926, из них за последние сутки 9 489.Количество выздоровевших – 405 человек за сутки. Количество летальных исходов – 21.Красноярский по итогам суток не поменял позиции среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19. Край по-прежнему находится на 15-м месте.