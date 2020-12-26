Скандал с декольте якутского министра не утихает третий день. «Обсудили и забыли» никак не получается, потому что у истории перепалки между депутатом и чиновницей по поводу формы одежды появляются все новые и новые комментарии. Свое отношение к истории высказал и глава Республики Саха (Якутия) Арсен Николаев в своем «Инстаграме».- Я знаю о прецеденте, который произошел на крайнем заседании парламента республики. Конечно, это крайне неприятно, некрасиво. Во-первых, недопустимо такое обращение со стороны мужчины к женщине, вообще в любом случае. Тем более, со стороны народного депутата.Арсен Николаев отметил, что хочет видеть собственный Ил Тумэн в числе лидеров (по отношению к другимрегиональным парламентам) не по количеству скандалов, а по числу и качеству реализованных в интересах жителей законодательных инициатив.- К сожалению, такие вот поступки и слова со стороны народных депутатов опять привлекают внимание к Ил Тумэну не по тем вопросам, которыми он должен заниматься, а совсем по другим, крайне неприятным. Я надеюсь, что и парламент республики, и партия КПРФ, которую представляет народный депутат, дадут свою оценку и примут меры к действующему народному депутату.Напомним, что 24 декабря в Госсовете республике проходило совещание по новым региональным законопроектам, из-за коронавируса – в режиме онлайн. Все участники совещания находились кто дома, кто на рабочем месте – перед компьютерами с камерами. Трансляция была открытой, в расчете на то, что в интернете ее может посмотреть любой желающий.И вроде шел нормальный конструктивный диалог между депутатами и чиновниками, решали, что делать с розничной торговлей энергетиками. Выступила министр предпринимательства, торговли и туризма Ирина Высоких. И сразу же после нее взял слово депутат Петр Амосов:- Еще одно замечание. Наверно, не в ваш адрес, а тем людям, которые следят за этикой госслужащего, который занимает высокую должность в качестве министра предпринимательства. Я сегодня смотрел, как мужчина… Не как выступали, а на открытую часть вашего тела. Это как-то нехорошо, конечно. Надо бы проследить за этим. Как мужчине красиво, но надо за нами наблюдать.Министр опешила и вполне корректно ответила:- Как я выгляжу, я буду обсуждать точно не с вами.Председатель Госсобрания Петр Гоголев отключил звук Ирине Высоких со словами: «Комментировать народных депутатов права у вас нет». И пригрозил пожаловаться ее начальству (то есть главе республики). А вот другой депутат Виктор Федоров, напротив, принес извинения за своего коллегу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосле жалобы депутата на декольте министра в Якутии начата проверкаКак глубокое (?) декольте рассорило двух крупных чиновников... Далеко за пределы республики вышел скандал в Госсобрании Якутии: там один из депутатов прилюдно отчитал министра предпринимательства Ирину Высоких за якобы обнажающий грудь наряд. И вуаля: историю о министерском декольте, досадно мешающем работе, поручили проверять мандатной и регламентной комиссии (подробнее).«Я вас не слушал, я смотрел на ваше тело». В Якутии депутата отвлекло от государственных дел декольте министраСкандал может случиться в любом месте. Даже при обсуждении новых законов. Что и произошло в Якутске на заседании Госсобрания, посвященного проекту закона, запрещающего розничную торговлю энергетиками (подробнее).