Информация о коронавирусе в Красноярске и крае на утро 26 декабря выглядит таким образом. По данным оперативного штаба в зарегистрировано всего 44 564 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 328 случаев заболевания. Темп прироста за сутки – 0,7 %. Наибольший суточный прирост заболевших в Красноярске – 88, В Минусинске – 26.Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Однако в нее не входят закрытые горда Зеленогорск и Железногорск.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 8 912 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 563. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 793.Проведено тестов на коронавирус всего 2 038 437, из них за последние сутки 10 578.Выздоровевших всего с начала пандемии - 38 483 человек, за сутки 483. Количество летальных исходов всего 1 600 погибших, за сутки 20 человек.В Железногорске по последним данным всего 5616 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, из них 4998 пациентов выздоровели. За весь период наблюдения на домашний карантин были направлены 11 624 человека, 11 213 – его уже завершили. Новых 35 случаев заражения коронавирусной инфекцией.По Зеленогорску всего случаев заболевания 3417, за сутки 18. Выздоровели 2843, за сутки 65. И количество летальных исходов не изменилось – 34.