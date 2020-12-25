Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 25 декабря 2020 года: за минувшие сутки заболели 328 человек, умерли 20.За весь период пандемии диагноз «новая коронавирусная инфекция» подтвердился у 44 564 пациентов (+328 в сутки). Таким образом, темп прироста составил 0,7%.Врачам удалось вылечить 38 483 человека (+483 в сутки). Спасти не смогли 1 600 (+20 в сутки).- Красноярский край сегодня вновь не поменял позиции среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, - передает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Край по-прежнему находится на 15-м месте. Число выздоровевших по-прежнему заметно выше количества инфицированных.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКоронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 25 декабря 2020 года: выздоровевших снова заметно больше, чем зараженныхПоследние новости о распространении коронавируса в Красноярске и крае на 25 декабря 2020 года: количество выздоровевших по-прежнему заметно превышает число заразившихся. По данным за минувшие сутки, у 44 236 жителей Красноярска и края подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Суточный прирост – 329 заболевших. Это 0,7% (подробнее).