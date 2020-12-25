Никогда такого не было, и вот опять… Сегодня днем, 25 декабря, на Красноярск налетел мощный буран. А вслед за ним в город придут экстремальные морозы, предупреждают синоптики гидрометцентра.Непогода разбушевалась внезапно. Только что было тихо и довольно ясно, и вдруг…- За какую-то секунду начался «Сайлент Хилл», - рассказывают те, кто оказался на улице в эти мгновения.Подул ветер, его порывы достигали 25 метров в секунду, небо заволокло тучами, из которых повалили хлопья снега.- Каких-то минут 15-20, и все закончилось, - поражаются горожане. – Снег прекратился, небо снова ясное, только ветер стал сильнее – мотает кормушку за окном.- А мы с утра снег почистили, - делятся жители частных домов. – Раз! – и все вернулось за минуту, хоть снова берись за лопату.Напомним, сегодняшняя метель принесет за собой резкое похолодание. Уже к вечеру, 25 декабря, температура резко понизится. А в выходные в Красноярске и окрестностях ударят морозы. По ночам ожидается до минус 40 градусов. Так что утепляемся, бережем себя и близких.