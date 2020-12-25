Страсти круче, чем в романе, закипели в сибирском поселке Балахта (это примерно в 100 километрах от Красноярска). Здесь старший брат затаил злобу на младшего, ведь тот завел роман с его бывшей женой, говорят следователи.Все началось несколько лет назад. 41-летний Виталий К*. развелся с женой Алиной. Не скрывает: любил, но, как это часто бывает, не сошлись характерами. Помучились-помучились и разбежались. Тут бы и начать с нового листа, но... бывшая никуда не делась.Взяла и начала встречаться с братом экс-мужа Антоном, он на восемь лет моложе. Видимо, давно положил глаз на благоверную Виталия, а как они развелись, пошел в наступление.Узнав о предательстве (а именно так он расценил поступок) брата, Виталий рассвирепел. Справиться с собой даже не пытался – внутри все клокотало от ярости, желания отомстить Антону. Тогда позвал двух приятелей: «Поедем – проучим гада?». Те были не против.В один из дней в сентябре нынешнего года Виталий с друзьями заманил брата в свою машину. Антон, ничего не подозревая, поехал с ними. Выдумали какой-то предлог, по делу, мол.Уже по пути, не выдержав, распаленные подельники начали избивать «предателя». Метелили кулаками, не щадя. Антон понял: дело плохо, выбраться бы живым. В конце концов, жертву привезли на заброшенный аэропорт и отделали так, что едва дышал. Но и этого показалось мало: мужчину швырнули в багажник и высадили на берегу реки Чулым. Там потребовали раздеться.А, когда избитый и дрожащий от холода Антон подчинился, выдвинули новое условие: «Плыви на тот берег!». – Да вы что, мужики? – взмолился он. – А вам Чапаев что ли? Дубак же! Но изуверы были непреклонны. Готовы сами были швырнуть его в реку.Течение быстрое, вода уже почти ледяная… Нет, если что, не выплыву, бесполезно, Антон несколько секунд озирался по сторонам. И вдруг заметил на берегу дом, вроде не заброшенный. Поняв, что это его единственный шанс, из последних сил припустил к постройке.От такой «наглости» подельники слегка оторопели. Потеряли несколько секунд, а после кинулись за убегающей жертвой. Но Антон был уже во дворе, там его полураздетого, в синяках увидела хозяйка. «Вызовите полицию!» - успел крикнуть, пока не настигли. Женщина скрылась в доме, набрала номер.И тут подбежал Виталий с приятелями. Снова начал избивать. Но экзекуция продолжалась недолго: спустя несколько минут на дороге появилась полицейская машина. Бежать было некуда – нападавших скрутили.В Балахте историю обсуждают на каждом углу. Соседи, как водится, посвящены в подробности.- Тот, которого побили, уже отошел, чувствует себя замечательно. История тянется давно в этой семье. Все началось в 90-х. Пока старший брат находился в тюрьме (не могу сказать вам за что, но преступление не самое тяжкое), младший успел жениться на его супруге. Видимо, все эти годы конфликт нарастал. Но никогда никаких драк или открытых стычек не было. Они практически не общались. Но есть и другая причина, об этом нигде не пишут, но на самом деле причиной такой само расправы стал ребенок. Дело в том, что младший брат воспитывает по сути своего племянника. И мальчик пожаловался на что-то своему кровному отцу. И тот, получается, старший брат пострадавшего, таким образом решил заступиться, рассказала жительница поселка Балахта Наталья ИвановаНа днях всем троим выбрали меру пресечения – отправили под арест. Все попали под уголовное дело по статье «Похищение человека». Максимальное наказание за такое – 12 лет лишения свободы.(*имена изменены).ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕТри женщины увезли в лес 15-летнюю девушку за связь с чужим мужемВ Эвенкии Красноярского края три женщины похитил и увезли в лес 15-летнюю девушку, чтобы узнать у нее о романе с чужим мужем. Об этом случае рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону. Началось с того, что девушка стала встречаться с мужчиной постарше, 26-летним жителем поселка Тура. Тогда ей было 15 лет. Их связь продолжалась с 2018 по 2020 год (подробнее).