Из-за сильных морозов школьникам Красноярска разрешили в последние учебные дни 2020 года не ходить в школу . Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.Уже в эти выходные 26-27 декабря на Красноярск надвигаются 40-градусные морозы. Если в пятницу, 25 декабря, синоптики гидрометцентра пообещали всего минус 7 градусов, то в субботу столбики термометров опустятся до отметки минус 27.Днем в воскресенье, 27 декабря, прогнозируют все минус 35. Между тем по правилам уже при минус 32 градусах ученики младших классов могут не посещать уроки. А для детей среднего возраста и подростков температура, при которой приостанавливаются занятия, минус 35. Если же погода не только морозная, но и ветреная, родители могут оставить детей дома уже при минус 31-33 градусах.ВАЖНОВ последние учебные дни 2020 года школы продолжат работать в обычном режиме. Так что если вы все же отправите ребенка в школу, его не смогут не принять. В эти дни новый материал изучать не будут, только повторять пройденное.КОНКРЕТНОАктуальную информацию об актированных днях рекомендуем уточнить в своей школе. Ведь учебные заведения решения об отмене уроков принимают самостоятельноЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ школу можно не ходить: в Норильске отменили занятия из-за 50-градусных морозовВ Норильске из-за сильных морозов отменили обязательные занятия в школах для учеников всех классов – и младших, и старших. Точнее не так, не отменили, а – официальное сообщение городской администрации – разрешили не посещать школу, на усмотрение родителей (подробнее).