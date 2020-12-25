Последние новости о распространении коронавируса в Красноярске и крае на 25 декабря 2020 года: количество выздоровевших по-прежнему заметно превышает число заразившихся.По данным за минувшие сутки, у 44 236 жителей Красноярска и края подтвердился диагноз коронавирусная инфекция. Суточный прирост – 329 заболевших. Это 0,7%.Врачи вылечили 38 000 человек (+440 за сутки). Скончались 1 580 погибших (+29 за сутки).- Красноярский край находится на 15-м месте среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки, - отмечает информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Регион преодолел порог в 44 тысячи инфицированных за все время с начала эпидемии. Число выздоровевших по-прежнему заметно превышает количество инфицированных. Количество летальных исходов возросло.ВАЖНОЗа работу с больными коронавирусом в новогодние праздники медики получат выплату в двойном размере. По словам губернатора Красноярского края Александра Усса, в 2020 году нашим специалистам врачам выплатили 2,5 миллиарда за работу с зараженными ковидом.