Современные Дед Мороз и Снегурочка дарили детям подарки не только за прочитанный стишок, но и за собранные пластиковые бутылки.Радуются всеНеобычную акцию придумали специалисты «Красноярской рециклинговой компании». КРК уже более двух лет занимается экологическим просвещением: проводит уроки в школах, принимает участие в экофестивалях и субботниках.- 2020-й год заканчивается грустно: массовые мероприятия, детские утренники, елки отменили из-за пандемии. Если в городе еще чувствуется новогоднее настроение, украшены магазины, улицы, то в деревнях ничего нет, - рассказывает координатор PR-направления «Красноярской рециклинговой компании» Юлия Комиссаренко. – Акцию придумали спонтанно. Мусоровоз украсили светодиодной гирляндой, в соответствии с правилами ГИБДД и пожарной безопасности. А в кабине машины - Дед Мороз и Снегурочка. Ездим по небольшим деревням и устраиваем ребятам праздник. Дети приносят собранный пластик – бутылки, упаковки, рассказывают новогоднее стихотворение и получают подарок. Реакция на появление Деда Мороза и Снегурочки у всех только положительная, радуются и дети, и взрослые. В поселке Мингуль Сухобузимского района нашу машину специально догоняли, чтобы просто сфотографироваться со сказочными героями.Мандарины вместо пластикаУченики младших классов Дрокинской средней школы в Емельяновском районе к приезду экологического Деда Мороза подготовились по полной программе: выучили стихи о новогодней елке, собрали по целому мешку пластиковых отходов и даже поучаствовали в викторине. На вопросы: «почему нельзя жечь пластик, как долго пластиковые отходы разлагаются в земле, как нужно правильно перерабатывать пластик» ребята отвечали с легкостью.Второклассник Олег Аверьянов считает, что «природу нужно беречь и уважать».- Нельзя оставлять пластиковые бутылки в лесу, в парках, на улице. Я всегда собираю мусор в пакет, а потом дома выбрасываю в контейнер. Еще в лесу нельзя ломать ветки на деревьях, рубить елки, - уверен мальчик.Мама Олега – Александра Аверьянова – по образованию эколог, поэтому в семье особое внимание уделяют вопросам раздельного сбора мусора.- Неприятно видеть на улицах разбросанный мусор, поэтому я делаю на этом акцент и приучаю ребенка. Если сын что-то бросает на улице, всегда прошу убрать за собой. Бумагу, обертку от конфеты убери в карман, а потом выброси в мусор. Вместе с сыном по дороге в школу или домой мы всегда собираем мусор в пакет, если он нам попадется, и выбрасываем в положенное место. После того, как у нас в селе появились сетки под пластик, сортировать мусор стало удобно, - говорит жительница Дрокино.На левобережье Красноярска КРК уже установила более 500 сеток для сбора пластиковых отходов. В 2020 году к ним добавились 300 штук, а на следующий год будут дополнительно установлены еще 500.Илья Ильин, руководитель Красноярской рециклинговой компании:- К сожалению, уходящий год был непростым для всех нас, для бизнеса. И мы решили перед Новым годом сделать людям приятное, подарить хорошую эмоцию, радость. Наша акция напоминает всем, особенно детям, о правильном разделении мусора, привлекает внимание к экологии и создает ощущение праздника. Ребята видят, что делают полезное дело, собирают пластик, а взамен получают разные подарки: конфеты, мандарины, карандаши, линейки, блокноты, светоотражающие брелоки, браслеты. Тем более что некоторые наши сувениры изготовлены как раз из переработанного пластика.