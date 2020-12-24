Коллектив станции выполнил все регламентные работы и плановый ремонт оборудования, участвовал в программах повышения квалификации. Станция строго соблюдала предписания Енисейского бассейнового водного управления, Системного оператора и других ведомств. Награды министерства энергетики Российской Федерации, ПАО «РусГидро» и АО «Богучанская ГЭС» вручены 42 сотрудникам, добившимся лучших показателей на производстве и в общественной жизни коллектива.«Уходящий год был непростым для всех, и особенно для такой фундаментальной отрасли, как энергетика. Коллектив Богучанской ГЭС проявил свои лучшие качества – ответственность, организованность, готовность к взаимопомощи и мобилизации всех сил. В 2020 году Богучанская ГЭС преодолела рубеж 100 млрд кВт·ч произведенной электроэнергии и впервые вышла на проектный объем 17,6 млрд кВт·ч в год. Поздравляю всех коллег с заслуженными наградами, желаю новых побед и крепкого здоровья!», - сказал генеральный директор АО «Богучанская ГЭС» Всеволод Демченко.За большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, многолетний добросовестный труд ведущий инженер Службы технологических систем управления Рустам Губайдуллин удостоен почетного звания «Заслуженный работник гидроэнергетики». Почетной грамотой Минэнерго РФ награжден электрослесарь Электроцеха Сергей Блажко; благодарность министерства объявлена ведущему инженеру Лаборатории гидротехнических сооружений Вере Размахниной.Почетные грамоты РусГидро за образцовое выполнение трудовых обязанностей вручены менеджеру Отдела правовых и корпоративных отношений Екатерине Барковской, наладчику строительных машин Андрею Чистохину, слесарю Турбинного цеха Михаилу Авдонину, специалисту по ГО и ЧС Валерию Басу, маляру Гидротехнического цеха Марине Демидовой, инженеру Оперативной службы Сергею Денисенко, инженерам ЛГТС Андрею Колесову и Владимиру Коротееву, электрослесарю Службы мониторинга оборудования Станиславу Фролову, ведущему инженеру Производственно-технической службы Павлу Ювкину, ведущему бухгалтеру Людмиле Кареич. За трудовые заслуги Почетной гармотой АО «Богучанская ГЭС» награждены тринадцать человек, на Доску почету занесены имена двенадцати сотрудников.