В Красной Сопке с благоустройством всё в полном порядке. Это заслуга руководителей организаций и местных жителей, которые приняли активное участие в благоустройстве сельсовета.Грантовые средства плюс неравнодушие жителейКрасносопкинский сельсовет регулярно участвует в различных мероприятиях и программах по благоустройству. За счет средств грантовой программы «Жители за чистоту и благоустройство» произведено ограждение стадиона в поселке Красная Сопка. В этом году Красная Сопка также одержала победу в конкурсе, благодаря чему получила на реализацию проекта около 40 миллионов рублей. В населённом пункте появились тротуары, брусчатка, новые уличные фонари и места для отдыха, детская и спортивная площадки с уличными тренажёрами.Все улицы населенных пунктов освещены. Ведется модернизация уличного освещения - это замена ламп на светодиодные светильники. Такая работа уже произведена в деревнях Каргала, Глядень, поселке Березняки, в самой Красной Сопке. В 2020 году проведена большая работа по устранению аварийных деревьев. По просьбе жителей деревни Новая Сокса и села Большая Сосновка установлены остановочные павильоны для школьных и рейсовых автобусов. В рамках благоустройства к празднованию 75-летия Дня Победы в Великой Отечественной войне произведен ремонт памятников воинам, погибшим в годы ВОВ.Лучшая улица, лучший домВ населенных пунктах сельсовета проводятся субботники по благоустройству, убираются территории, в том числе и кладбища, высаживаются цветы и кустарники. Ежегодно главой сельсовета объявляется конкурс по благоустройству, озеленению, улучшению санитарного состояния территорий населенных пунктов: «Лучшая улица», «Лучшая усадьба», «Лучшая территория учреждения». По итогам конкурса победители награждаются дипломами и денежными премиями. Из средств местного бюджета приобретены материалы для текущего ремонта водопровода, приобретено два глубинных насоса, заменены котлы в котельной в Красной Сопке. В 2020 году администрация сельсовета принимала участие в конкурсе на предоставление субсидии на мероприятия по развитию добровольной пожарной охраны, в результате конкурсного отбора получена субсидия в размере 1,2 млн рублей - на данные средства произведен ремонт автогаража для пожарной машины и приобретена продукция пожарно-технического назначения.На территории сельсовета во всех населенных пунктах имеются сельские клубы, на центральной усадьбе в поселке Красная Сопка расположен дом культуры. В сельском клубе в деревне Каргала произведен ремонт крыши и потолка. Установлен козырек над входной дверью.- Все эти достижения администрации в совокупности с совместными усилиями руководителей учреждений, расположенных на территории сельсовета, с поддержкой со стороны депутатов сельского Совета, неравнодушных людей позволяют нашему сельсовету достойно выглядеть на уровне других сельсоветов района, - уверены местные жители. - Конечно же, особые слова благодарности в адрес районного руководства во главе с Галиной Владимировной Ампилоговой и ее заместителям и всем отделам, которые помогали нам решать вопросы разного рода, достойно выходить из трудных ситуаций и благополучно завершить 2020 год.Местная школа – особая гордостьВ 2020 году крутоярская школа, которая расположена в посёлке Красная Сопка Назаровского района, отмечает 90 -летний юбилей. Кстати, многие учителя – выпускники этой же школы. Для родителей образовательная организация – тоже родная. И все сельские дети любят ходить в свою школу, здесь большое внимание обращают именно на личностное развитие ребенка.Наблюдается стабильно высокая динамика результатов Единого государственного экзамена по математике (учитель Евсеенко П.И.), а в 2020 году высокие показатели знаний обучающихся показаны на экзамене по русскому языку (учитель Шульженко Н. И.), химии (учитель Матыркина С. В.) и биологии (учитель Трофимова О. И.) Средний балл по этим предметам выше районного и краевого. Около 40% выпускников ежегодно поступают в вузы на бюджетные места. За последние три года три выпускницы школы получили медали за особые успехи в обучении – это Майтесян Диана, Белобородова Екатерина, Молтянская Вероника.За последние три года значительно улучшилась материально-техническая база школы: в основную школу и в филиалы проведён высокоскоростной широкополосный Интернет, обновлено спортивное оборудование и спортивный инвентарь, приобретены наборы по робототехнике, 3D-принтер и другое оборудование. Постоянно ведётся работа по благоустройству школьной территории и территории филиалов, высаживаются деревья и цветы, оформляются спортивные объекты, устанавливаются заборы.В 2020 году гостеприимно открыла двери вновь построенная часть здания. Школьная столовая, учебные кабинеты - всё оснащено новым оборудованием и мебелью, интерактивными досками и проекторами. В здании «старой» школы завершается капитальный ремонт и реконструкция помещений. Но самое главное в школе – её душа. Тот дух, который формируется коллективом учителей, учеников и их родителей.Школьные стены будут неумолимо отсчитывать время: 90, 100,110 лет, а школа все равно будет оставаться молодой, потому что эти стены наполнятся новыми звонкими голосами, ведь у школьного духа нет возраста! Пока живет школа – живет село, пока живет село – живет Россия.КОНКРЕТНОВ состав Красносопкинского сельсовета входят восемь населенных пунктов. Это поселки Красная Сопка, Березняки и Березовая Роща, деревни Глядень, Каргала, Новая Сокса, Шипиловка, село Большая Сосновка.ПРЯМАЯ РЕЧЬГалина Ампилогова, глава Назаровского района:- В Назаровском районе 60 населённых пунктов – это и крупные посёлки, и совсем крошечные деревни. Сельские территории успешны там, где работает сильное хозяйство. Несколько лет назад ЗАО «Крутоярское» пришло в упадок. Жизнь в Краснополянском сельсовете словно была поставлена на паузу. Мы говорим именно о социальных событиях, которые могли бы происходить на территории.Между тем в семьях по-прежнему рождались дети, молодые люди оставались жить в селе, продолжая традиции своих предков. Допустить упадка было категорически нельзя. Благодаря активной жизненной позиции самого населения, руководителей администраций и краевым программам положительные события удалось вернуть в жизнь Красносопкинского сельсовета. Административный центр преобразился, подтягиваются и малые поселения.Убеждена, в скором времени произойдёт ещё немало хороших событий. Участие в федеральных и краевых программах будет продолжаться, а значит, и села будут становиться лучше и краше.