По последним данным на 14 часов 24 декабря в Красноярском крае зарегистрировано всего 44236 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, в том числе за последние сутки зарегистрировано 329 случаев заболевания. Темп прироста за сутки – 0,7 %.Под медицинским наблюдением на дому находится всего 9052 контактных чел., в том числе за последние сутки взято под наблюдение 529 чел.Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 861.Проведено тестов на коронавирус всего 2027859, из них за последние сутки 10203.- Красноярский край сегодня вновь не поменял позиции среди регионов страны по количеству выявленных случаев COVID-19 за сутки. Край по-прежнему находится на 15-м месте. Прирост заболевших впервые за долгое время опустился ниже 330 человек в сутки. Регион преодолел порог в 44 тысячи инфицированных за все время с начала эпидемии. Число выздоровевших по-прежнему заметно превышает количество инфицированных. Количество летальных исходов возросло до 29 за сутки, - рассказали «Комсомольской правде» - Красноярск в Информационном центре по борьбе с коронавирусом.В соседней Хакасии В Хакасии зарегистрировано еще семь случаев гибели пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. Среди них две женщины, которым было 65 и 85 лет и пятеро мужчин в возрасте 40, 56, 79, 83 и 89 лет. По данным на 24 декабря общее число подтвержденных летальных случаев в Хакасии - 190.За минувшие сутки в республике выявлено 178 новых случаев заражения COVID-19, выздоровел 231 пациент.За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 29 935 в 85 регионах, в том числе 4 512 (15,1%) без клинических проявлений. Подтверждено 635 летальных случаев.