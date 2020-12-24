Испокон веков женщины стремились к красоте и молодости. Каждой эпохе были присущи свои стандарты красоты. Сейчас, когда современная косметология и пластическая хирургия интенсивно развиваются, а услуги профессионалов в этой области стали более доступны, женщины, да и мужчины тоже, имеют все возможности, чтобы как можно дольше сохранять и подчеркивать свои природные данные: индивидуальность и красоту. Однако косметолога и пластического хирурга необходимо выбирать с умом, руководствуясь принципом «не навреди». Этому и другим вопросам был посвящен круглый стол, который прошел в Красноярске в онлайн-формате. Спикерами мероприятия стали: Андриянов Виталий Геннадьевич, собственник клиники «Effi»; Вишневецкая Екатерина Андреевна, главный врач Центра вневозрастной медицины «Clinic’a»; Казакова Юлия Ивановна, ведущий врач-косметолог клиник «Новомед» и «Medici».КОРОНАВИРУС И КРАСОТАИ первый вопрос, прозвучавший от модератора, касался пандемии и ее влияния на индустрию красоты. По словам Виталия Андриянова, коронавирус, безусловно, внес свои коррективы.- Конечно, доходы части населения упали. У кого-то заработок остался на прежнем уровне, но появилась неуверенность в завтрашнем дне. Это - минусы. Но есть и плюсы. Например, люди стали обращать больше внимания на свое здоровье. Для граждан стало важным разумное потребление, когда они стали меньше тратить на шопинг, реже ходить в рестораны. То есть у людей, у которых есть доходы, появилось больше свободных средств. Допустим, если раньше в каких-то вещах, связанных со здоровьем, отказывали себе, то тут эти траты в бюджет вписались. Соответственно, высокотехнологичные медицинские услуги в этой ситуации как раз выиграли, - рассказывает специалист.При этом стало четко понятно, на каких пациентов ориентировались те или иные клиники.- Те, кто работал на средний класс, не имел каких-то технологий уникальных, не уделял должного внимания маркетинговой стратегии, резко провалились. Поток их пациентов упал. Те же клиники, которые всегда на передовой, обладают уникальными технологиями как в медицине, так и в маркетинге, и у них пациент - с доходом выше среднего, так вот, у таких клиник и специалистов проблем с пациентами нет. И пациентопоток, скорее, даже вырос. Вместе с тем прослеживается и некий негативный момент: вырос «серый» сегмент рынка, - отметил Виталий Андриянов.Также, по словам Андриянова, появились серьезные отличия между тем, что происходило в индустрии пять лет назад, и тем, что происходит сейчас.- Причем, эти отличия касаются всего – и подхода к красоте, и подхода к своему здоровью, и подхода к тратам. Например, сравним 2015 год и 2020-й. Если смотреть на траты, то пациент раньше, как правило, ходил в одну клинику и там делал разного рода процедуры. Сейчас ситуация такая: высокотехнологичные процедуры человек делает в одной клинике, а менее технологичные – где-нибудь в другом месте. Идет очень четкий выбор по уровню стоимости тех или иных услуг. Логика такая: высокотехнологические процедуры должны быть выполнены в клинике, менее технологичные, например, инъекции можно сделать в другом месте из-за более низкой стоимости. Этот тренд существует, - говорит Андриянов.ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГЕсли говорить о соотношении мужчин и женщин, он с 2015 года примерно не изменился. 80 процентов - женщин, 20 процентов - мужчин.- Портрет потребителя таков: средний пациент - это женщина 35-44 лет с доходом 35-75 тысяч рублей в месяц. 10 процентов из них имеют бизнес, половина любит путешествовать, и треть занимается спортом. Основные социальные сети у наших клиенток – «ВК», «Инстаграм». 64 процента пациентов живут в Красноярске, остальные - иногородние.КАК МЕНЯЛИСЬ ТРЕНДЫ НА КРАСОТУУчастники круглого стола отмечают, что еще пять лет назад женщины предпочитали более ярко выраженный заметный результат процедур: убирались комки Биша, были популярны более очерченные высокие скулы, предпочитали большие пухлые губы.- Сейчас все больше стремятся к индивидуальности и более гармоничным лицам. Люди хотят выглядеть более естественно и менее агрессивно, - отметил Виталий Геннадьевич.ТАНДЕМ «ВРАЧ-ПАЦИЕНТ»Почему-то в нашем обществе все еще недостаточно развито мышление, что врач-косметолог – это такой же специалист, как кардиолог или терапевт, например. Им же пациенты не диктуют, как их лечить. А вот к косметологам приходят с конкретным запросом: увеличить губы или убрать носогубную складку. О связке «врач-пациент» рассказала Екатерина Вишневецкая.Она отметила, что в своей практике очень много времени тратит на беседы с клиентом.- Это необходимо для того, чтобы сформировать у пациентов грамотный подход, чтобы они понимали, что косметологическая клиника - это не магазин, не рынок. Да, это платные медицинские услуги, но мы здесь имеем дело с внешностью и здоровьем. Главная наша задача – сохранить индивидуальность и скорректировать процессы старения, направить здоровье в красивое русло. И врач здесь не должен слепо идти на поводу у пациента, скорее, приходить к общему знаменателю в беседе, объясняя те или иные манипуляции с профессиональной точки зрения, - говорит Екатерина Вишневецкая.По словам врача, грамотный косметолог, как правило, ведет своего пациента на всем протяжении, начиная с профилактики - как правило, после 25 летнего возраста - и в определенные моменты жизни добавляя процедуры и методики, направленные на сохранение индивидуальности и коррекцию возрастных изменений, чтобы с возрастом пациент сохранял свою красоту и уверенность.- В моей практике мы с пациентами вместе формируем так называемый бьюти-график, который отражает рекомендации врача и содержит расписание необходимых процедур. И, безусловно, я учитываю запросы пациентов, - отметила спикер круглого стола.БОРЕМСЯ ЗА МОЛОДОСТЬ КОМПЛЕКСНОЕще один блок вопросов был посвящен комплексному подходу в косметологии.- Я занимаюсь косметологией больше десяти лет. Я всегда подхожу к человеку комплексно. Например, ко мне приходит пациент с жалобой на отечность или морщину. И работать только с одной морщиной – это неправильно. Здесь нужно смотреть и на анамнез, и на образ жизни, учитывать желания пациента. В данном случае комплексное сочетание многих техник, таких, как ботулинотерапия, инъекционная косметология, в рамках которой в одной процедуре могут объединяться несколько препаратов, и аппаратная косметология себя оправдывает, - говорит Юлия Казакова.А еще зачастую случается, что косметолог, видя проблемы, может направить пациентку к гинекологу или эндокринологу. В некоторых случаях из-за снижения гормонов снижается и тонус кожи.- Именно врач-косметолог должен заострить внимание на том, что ваша внешность – это отражение вашего внутреннего здоровья, - продолжает специалист.ЧТО ПОЛЬЗУЕТСЯ СПРОСОМ?По словам Юлии Казаковой, сейчас многие пациенты требуют индивидуального подхода и не хотят менять свою внешность до неузнаваемости. Поэтому индивидуальность - несомненно, тренд этого года. А еще пациенты выбирают манипуляции, которые не требуют долгой реабилитации, и если речь идет о пластической хирургии, то предпочитают операции, после которых остается минимум швов.- Все так же успехом пользуется маммопластика, но пациентки чаще просят подтянуть грудь без установки имплантов. На первое место выходит блефаропластика. Если вовремя сделать эту операцию, то она очень сильно омолодит человека без радикального изменения внешности. К сожалению, я вижу очень много пациентов, которые делают пластическую операцию поздно, в 50-60 лет. И это немного нелепо выглядит на их лице, хотя операция сделана идеально. Вот поэтому так важно обращаться вовремя и регулярно, - говорит Юлия Казакова.Также трендом врачи называют восстановление утраченных объемов лица инъекционном способом, например, филлерами на основе гиалуроновой кислоты. Но филлеры филлерам рознь. Тут необходимы знания врача, владение техниками введения и надежные препараты, чтобы не попасть в руки непрофессионала, который превратит лицо в резиновое.Существуют правила, которые оградят пациентов от непрофессионалов.- Не стесняйтесь спросить у врача, сколько лет у него практики, попросить показать документы государственного образца. Что касается препаратов, то к этому тоже надо относиться очень внимательно, проверять регистрационные удостоверения на препараты, - советует Екатерина Вишневецкая.КОГДА ПОРА?Участники круглого стола сошлись во мнении, что начинать визиты к косметологу надо уже в 25 лет. Именно в этом возрасте начинаются первые возрастные процессы, когда как нельзя лучше подойдет принцип «готовь сани летом». И нужно понимать, что проблемы в 25 и 40 лет могут быть абсолютно разными. Поэтому профессионалы всегда исходят из таких определений, как морфотип – усталый, мелкоморщинистый, деформационный, мускульный, комбинированный тип старения кожи. И грамотный доктор при выборе процедуры как раз-таки ориентируется на то, какие маркеры возраста у пациента он наблюдает.И помните: в ваших силах как можно дольше оставаться молодой и красивой. А профессионалы вам в этом помогут!«ВАША ПРАКТИКА – ЭТО НАША ЗАДАЧА»Нина Наследухова, генеральный директор Allergan Aesthetics в России, подвела итоги уходящего года, отметив положительные тенденции. Также эксперт рассказала, как строится взаимодействие с клиниками эстетической медицины.«2020 год наглядно показал нам, насколько все неустойчиво в мире, какой хрупкой ценностью является здоровье каждого из нас.Именно поэтому сейчас мы, как никогда, полны решимости, оптимизма и уверены в миссии нашей компании – расширять доступ врачей к инновационным препаратам и передовым медицинским технологиям для обеспечения наилучших результатов для пациентов.Мы начали год очень уверенно. Конечно, квартал с апреля по июнь оказался для нас, как и для всех остальных, трансформационным: нам пришлось максимально быстро переходить в on-line формат коммуникаций с врачами. Команда Allergan Aesthetics настолько эффективно сработала, что сейчас, в конце года, мы можем по праву гордиться нашими успехами и бизнес-показателями.Если смотреть на глобальный бизнес в целом, нужно делить его на определенные кластеры — как минимум по географическому признаку. Где-то регионы показывают смешанные результаты, какие-то из стран наоборот демонстрируют стремительный рост, а в октябре мы увидели цифры, которые в некоторых странах догнали или даже перегнали прошлогодние показатели. Среди таких стран есть и Россия. Это действительно впечатляет и позволяет судить об очень важной позитивной тенденции: несмотря на все сложности и препятствия, люди стремятся вернуться к обычной жизни.Allergan Aesthetics – глобальный международный бренд, который известен в разных странах. И Россия является ключевым рынком для компании.Практически полностью наш бизнес связан с людьми и постоянным общением, получением обратной связи. Поэтому для нас оказалось крайне важным сместить фокус бренда от глобальных международных инициатив до локальных местных активностей, больше сосредоточиться на непосредственном общении с локальными партнерами – клиниками эстетической медицины и врачами-косметологами, которым мы предоставляем не только передовые эстетические препараты (дермальные филлеры, ботулинический токсин и эстетическое оборудование), но и удовлетворяем их потребности во всесторонних обучающих программах: диссекционные кадавер-курсы по анатомии, междисциплинарные обучающие вебинары, мастер-классы, тренинги по постановке руки и проч.Один из ключевых факторов нашего успеха – это фокус на нуждах наших партнеров и их успешности. «Ваша практика - это наша задача» - это не корпоративный слоган, это наша горячая вера в то, что мы делаем, с чем мы живем. У компании Allergan Aesthetics есть все возможности обеспечить партнеров высококлассным сервисом больших международных компаний, при этом оставаясь актуальными и клиентоориентированными.С COVID-19 или без него эстетическая медицина – это отрасль, в которой большое внимание уделяется новинкам. И тут мы также в скором времени сможем приятно порадовать наших партнеров, чтобы они и дальше могли предоставлять высококлассный сервис своим пациентам, оставаясь при этом уверенными в результатах и безопасности проводимых процедур».