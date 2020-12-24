У неработающих пенсионеров пенсии увеличатся, у работающих - нетС 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 6,3%. То есть у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии.Но в среднем в результате индексации страховая пенсия по старости вырастет в среднем по Красноярскому краю на 1 074 рубля, а ее среднегодовой размер составит 18 136 рублей. Страховые пенсии в крае получают 765 тысяч пенсионеров.Работающие пенсионеры, как и раньше, пенсию получат в привычном размере. После окончания трудовой деятельности им начнут выплачивать пенсию в актуализированном размере с учетом всех повышений, имевших место в период работы.Социальные пенсии увеличатся с 1 апреляПенсии по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные, повысятся с 1 апреля 2021 года. Пока, по прогнозам, они вырастут не менее чем на 6%.Также с 1 февраля, по прогнозам, не менее чем на 3% вырастут ежемесячные денежные выплаты, которые получают федеральные льготники: инвалиды, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, жители блокадного Ленинграда, члены семей погибших военнослужащих, граждане, пострадавшие от последствий радиации, инвалиды всех групп, в том числе дети-инвалиды.В Красноярском крае пенсию по государственному обеспечению, в том числе и социальные пенсии получают 82 тысячи человек. Ежемесячную денежную выплату - более 216 тысяч человек.К Дню Победы все инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату 10 000 рублей.Вырастут минимальные требования к стажу и пенсионным коэффициентамСтоимость пенсионного коэффициента в 2021 году составит 98,86 рубля (в 2020 году – 93 рубля)Вырастут и минимальные требования к стажу и пенсионным коэффициентам. В 2020 году, чтобы получить право на страховую пенсию, нужно иметь минимум 11 лет официального страхового стажа и 18,6 пенсионных коэффициента. В 2021 году требуется уже не менее 12 лет стажа и 21 пенсионного коэффициента.Для граждан предпенсионного возраста сохраняется возможность выйти на пенсию раньше установленного пенсионного возраста при отсутствии возможности трудоустройства. Пенсия в таких случаях может быть установлена на два года раньше с учетом предусмотренного законодательством переходного периода.Вырастет материнский капиталС 1 января 2021 года размер материнского (семейного) капитала будет проиндексирован на 3,7% и составит:- 483 881,83 рубля (в 2020 году 466 617 рублей) за первого ребенка;- при рождении (усыновлении) второго ребенка увеличится на 155 550,00 рублей (в 2020 году на 150 000 рублей), если право на материнский (семейный) капитал возникло в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;- 639 431,83 рубля (в 2020 году 616 617 рублей) за второго или третьего и последующих детей начиная с 1 января 2020 года, если ранее право на материнский капитал не возникало.Также на 3,7% будет проиндексирована оставшаяся часть материнского капитала, которую семьи еще не использовали.Сертификат на материнский (семейный) капитал оформляется беззаявительно, то есть автоматически приходит в личный кабинет мамы на портале госуслуг.Также в Красноярском крае вырастет размер ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. В 2021 году он составит 13 763 руб. (сейчас - 13 192 руб.). Для назначения выплаты доход на одного члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов, установленных для трудоспособного населения. В следующем году это 27 838 руб. (26 850 руб. в 2020 году). Выплату можно получать до достижения ребенком трехлетнего возраста.Информирование граждан старше 45 летС 2021 года Пенсионный фонд будет информировать граждан старше 45 лет о состоянии пенсионного счета, накопленного стажа, предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Сведения будут направляться в личный кабинет гражданина на портале госуслуг. Информировать планируется один раз в три года.Переход на электронные трудовые книжкиДля тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году, все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.Переход на национальную платежную систему «МИР»С 1 июля 2021 года для получателей пенсий и других социальных выплат по линии Пенсионного фонда через кредитные учреждения, зачисление пенсий и иных социальных выплат будет осуществлять только на карты национальной платежной системы «МИР».Это не распространяется на тех получателей пенсий и социальных выплат, которым выплаты зачисляются на счет по вкладу (сберкнижку) или доставляются почтой.