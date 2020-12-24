Напряженные события 2020 года на результатах не сказались. Хотя и возымели действие – аграрии входящего в Goldman Group сельхозпредприятия «АгроЭлита» в условиях пандемии только поднажали. В итоге холдинг не только сохранил урожай, но и стал краевым лидером по урожайности, за что удостоен почетной награды отраслевого министерства.В этом году суммарный урожай «АгроЭлиты» превысил 36 200 тонн. Это самые рентабельные культуры – пшеница, ячмень, рапс и овес. Востребованы они не только хозяйствами холдинга, где собственными кормами взращивают поголовье, но и на хлебопекарных и животноводческих предприятиях всей Сибири. Кроме того, «АгроЭлита» через экспортеров продолжает поставлять сырье в Китай и Иран. Например, рапс там применяется в промышленном производстве альтернативных видов топлива, а также для изготовления продуктов питания и кормов.Обеспечивать регионы необходимыми объемами сырья удается благодаря четко выверенной стратегии. Один из главных принципов работы аграриев Goldman Group – соблюдение севооборота. Грамотный подход помогает получить нужное, а не большее количество зерна и масличных. Ведь в погоне за количеством можно остаться в убытке из-за нереализованных запасов, на посев которых были затрачены немалые ресурсы.Однако, соблюдение севооборота несет не только экономическую выгоду. Это еще и одно из условий сохранения здоровья земли. Полям, как и людям, нужен отдых – набраться сил и впоследствии дать эффективный результат.Действовать по правилам и добиваться того самого эффекта «АгроЭлите» помогает профессионализм. Зернопроизводители используют цифровые технологии, отвечающие за качество посева. Плуг входит в землю на нужную глубину, опрыскиватель «знает», где нужна обработка гербицидами. По снимкам из космоса и с дронов составляется точная карта рельефа, структуры и состояния площадей. Только вот управляют всем этим люди.Аграрии холдинга – люди дела. Те, кто со всей ответственностью подходит к работе, сочетает тренды с традиционными подходами и, конечно, знает землю – материал, с которым работает.«АгроЭлита» заботится о том, чтобы таких специалистов становилось больше. Предприятие передает опыт, поддерживает отраслевые образовательные программы и дает возможность практиковаться молодым специалистам. Кстати, именно в этом году при поддержке «АгроЭлиты» в крае выпустили первых киберагрономов.Будущее за молодежью и уровнем ее профессионализма. Ведь в конечном счете от этого напрямую зависит и продуктивность холдинга, и региональная агрорезультативность.Сельское хозяйство в целом и зернопроизводство в частности – одно из передовых направлений в крае. Цель его развития – обеспечение людей качественными местными продуктами, производство которых обусловлено показателями урожайности.Практика этого года показывает, что все идет по плану. Впервые в истории региона, расположенного в зоне рискованного земледелия, урожайность зерновых достигла рекордных 32,1 ц/га. Такой результат на 8,4% выше общероссийского и лучший во всей восточной части страны. У «АгроЭлиты» этот показатель превышает 39 ц/га, за что объединение, входящее в состав Goldman Group, было удостоено престижной отраслевой награды «Золотой колос».